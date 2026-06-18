»Nenne eine App, die du allen empfehlen würdest«: Die Community tauscht sich fleißig über ihre Perlen aus und hat einen klaren Favoriten

Brave Browser, Firefox und Obsidian teilen sich das Siegerpodest, wenn es nach der Anzahl der Nennungen geht. (Bildquelle: Brave, Mozilla und Obsidian)

Wir haben alle viele Anwendungen auf unseren Handys und Rechnern installiert, doch welche davon ist der Top-Favorit, auf den man nicht mehr verzichten möchte? Genau diese Frage sorgte auf der Diskussionsplattform Reddit für eine rege Teilnahme.

Die Aufforderung »Nenne eine App, die du allen empfehlen würdest« löste eine große Welle an Reaktionen aus. Reddit-Nutzer tauschten daraufhin ihre Software-Perlen und Einsame-Insel-Apps aus.

Während vor allem Open-Source-Programme und Produktivitäts-Tools genannt wurden, kristallisierte sich in den hunderten Kommentaren schnell ein klarer Favorit heraus, der auch namhafte Produkte der Konkurrenz weit hinter sich ließ.

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Gleich zwei Browser belegen die ersten Plätze

Der unangefochtene Star auf Reddit ist der datenschutzorientierte Brave Browser.

Während der weltweit dominierende Browser Google Chrome keine Rolle spielte, wurde der ebenfalls auf Chromium-basierte Browser von der Community über ein Dutzend Mal und damit mehr als jede andere App genannt.

Die Nutzer begründeten ihre Wahl mit dem standardmäßig integrierten Ad- und Tracker-Blocker, der störende Werbung und Pop-ups ohne zusätzliche Erweiterungen zuverlässig blockiert. Auch die integrierte Funktion, YouTube-Videos im Hintergrund oder bei ausgeschaltetem Bildschirm abzuspielen, wurde von vielen als Bereicherung im Alltag hervorgehoben.

Also genau die Features, die GameStar-Redakteurin Ursula Demling in einem Artikel ebenfalls hervorhob.

Neben Brave konnte sich das Browser Urgestein Firefox den zweiten Platz sichern. Vor allem mit Installation der Erweiterung uBlock Origin, einem populären Werbeblocker, sei Firefox eine starke Empfehlung.

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Übersicht oft genannter Empfehlungen

Es folgt eine Übersicht der Apps, die ebenfalls oft von Nutzern genannt worden sind:

Obsidian: Ein mächtiges Tool für Notizen und Wissensmanagement, das Dateien lokal speichert und durch Community-Plug-ins erweitert werden kann.

Mpv (und Forks): Ein minimalistischer, ressourcenschonender Open-Source-Mediaplayer, der von der Community oft als Alternative zum bekannten VLC-Mediaplayer genannt wird.

Signal: Ein Messenger, der auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung setzt und komplett auf das Sammeln von Nutzerdaten verzichtet.

LocalSend: Eine Open-Source-Anwendung, mit der Dateien unkompliziert zwischen verschiedenen Geräten ausgetauscht werden können. Die App empfiehlt unser Redakteur Patrick Schneider übrigens ebenfalls.

Stremio: Modernes Media-Center, das alle Streaming-Dienste, Filme und Serien in einer Oberfläche bündelt und durch Add-ons erweitert werden kann.

Linux: Das freie Betriebssystem wurde ebenfalls mehrfach, vor allem als Alternative zu Windows genannt.

YouTube Revanced: Eine modifizierte Version der YouTube-App für Android, die Werbung und andere ungewollte Dinge entfernt und Komfortfunktionen bietet.

Project Morphe: Alternative Clients für Plattformen wie YouTube oder Reddit, die oft ein werbefreies und sauberes Erlebnis bieten.

Noch mehr Apps mit weniger Nennungen finden sich in dem Beitrag auf Reddit. Es könnte sich also lohnen, ihn sich etwas näher anzuschauen.

Nun ist eure Meinung gefragt. Teilt ihr die Meinung der Reddit-Community, oder steht eine ganz andere App bei euch an erster Stelle? Nennt sie uns gerne unten in einem Kommentar.