Spotify-Update: Neuerungen machen eure Playlists durch eigene Notizen jetzt noch persönlicher

Schluss mit unpersönlichen Playlists: Spotify bringt das Mixtape-Gefühl zurück und lässt euch ab sofort eigene Notizen an eure Lieblingssongs heften.

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Martin Brinkmann
03.08.2026 | 10:34 Uhr | ca. 1 Minute Lesezeit
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Playlists werden durch das Update eine Spur persönlicher. (Bildquelle: Y M on Unsplash) Playlists werden durch das Update eine Spur persönlicher. (Bildquelle: Y M on Unsplash)

Wer seiner Lieblings-Playlist schon immer eine persönliche Geschichte mitgeben wollte, darf sich freuen: Spotify bringt die Nostalgie alter Mixtapes und CDs in die digitale Welt.

Wie Spotify vor wenigen Tagen bekanntgab, führt die Plattform ab sofort das neue Feature »User Notes«, auf Deutsch in etwa »Anmerkungen des Nutzers«, ein.

Damit können Nutzerinnen und Nutzer künftig individuelle Anmerkungen direkt an einzelne Songs in ihren selbst erstellten Playlists heften, um persönliche Erinnerungen, Anekdoten oder Empfehlungen mit anderen zu teilen.

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Notizen für die eigenen Playlists

Spotify gibt an, dass die neue Funktion fast allen Nutzern der Plattform erlaubt, kurze Texte zu individuellen Tracks einer eigenen oder verwalteten Playlist hinzuzufügen.

Damit können Spotify-Kunden »Erinnerungen, Geschichten, wie man einen Song entdeckt hat, oder andere passenden Details speichern« um so normale Playlisten in »persönlichere, erzählerisch geprägte« zu verändern.

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Die Notizen erscheinen direkt neben dem jeweiligen Track. Jeder, der Zugriff auf die Playlist hat, kann sie lesen – inklusive einer Verlinkung auf das Profil des Verfassers.

Damit erinnert das Feature etwas an die handgeschriebenen Tracklists alter Kassettenhüllen oder selbstgebrannter CDs und könnte für den ein oder anderen ein Stück Persönlichkeit zurück in das eher sterilere Streaming-Zeitalter bringen.

So funktioniert das neue Feature

In wenigen Schritten sind Notizen zu bestimmten Songs hinzugefügt. (Bildquelle: Spotify) In wenigen Schritten sind Notizen zu bestimmten Songs hinzugefügt. (Bildquelle: Spotify)

Die Bedienung in der mobilen App ist dabei simpel gehalten und erfolgt in nur drei Schritten:

  1. Öffnet eine erstellte oder verwaltete Playliste in der mobilen Spotify-App.
  2. Tippt auf die drei Punkte neben einem Song in der Playlist.
  3. Wählt die Option »Notiz hinzufügen« aus, schreibt den Text und speichert das Resultat.

Mehr zu Spotify und Musik: 8 Musikdienste im Vergleich: Hier bekommt ihr besseren Sound als bei Spotify – für weniger Geld

Spotify gibt an, dass die neue Funktion allen Kunden der kostenlosen und auch der Premium-Version ab einem Alter von 16 Jahren zur Verfügung steht. Allerdings wird es wie üblich in Wellen schrittweise ausgerollt und zu Beginn nur in bestimmten Regionen verfügbar sein. Welche Regionen das genau sind, lässt Spotify aber offen.

Was haltet ihr von der neuen Notizfunktion?

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