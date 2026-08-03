Das neue Update für Manor Lords ist ein echtes Mittelalter-Festmahl

Muhnor Lords, äh Manor Lords hat einen neuen Patch bekommen. Das Beta-Update auf Version 0.8.097 bringt eine schicke Kirche und eine neue Map mit sich. Außerdem gibt's mehr Nahrungsvarianten für Dorfbewohner im mittelalterlichen Aufbau-Strategiespiel. Wir haben alle Patch Notes auf Deutsch für euch.

Manor Lords bleibt ein Streitthema. Während Käufer der Mittelalter-Simulation immer wieder ihrer Enttäuschung über das langsame Update-Tempo Luft machen, feilt Entwickler Slavic Magic mit Patches unbeirrt weiter am Spiel.

Während das Studio einige Monate lang vor allem im Hintergrund an der Logistik der Aufbausimulation geschraubt hat, gibt es nun wieder handfeste Neuerungen.

Das aktuelle Beta-Update von Version 0.8.090 auf 0.8.097 verpasst Manor Lords nicht nur frische Spielmechaniken, sondern erweitert den Speiseplan eurer Untertanen beträchtlich. Aber nicht nur die Nahrungsmittelversorgung wird facettenreicher und gleichzeitig anspruchsvoller - es gibt auch erstmals eine Art Endgame-Monument und weitere Inhalte.

Die auf Deutsch übersetzen Patch Notes findet ihr wie immer ab Seite 2.

7:36 Manor Lords hat jetzt echte Burgen! Wir bauen unser erstes Herrenhaus mit Steinwällen

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Mehr Nahrung - und ein neues Problem im Winter

Mit dem Update wird die Nahrungsvielfalt von Manor Lords deutlich erhöht. Über den Viehhändler lassen sich nämlich ab sofort Kühe und Kälber importieren. Diese liefern passiv Milch und können bei Bedarf für Fleisch sowie Häute geschlachtet werden.