Das neue Update für Manor Lords ist ein echtes Mittelalter-Festmahl

Manor Lords bleibt ein Streitthema. Während Käufer der Mittelalter-Simulation immer wieder ihrer Enttäuschung über das langsame Update-Tempo Luft machen, feilt Entwickler Slavic Magic mit Patches unbeirrt weiter am Spiel.
Während das Studio einige Monate lang vor allem im Hintergrund an der Logistik der Aufbausimulation geschraubt hat, gibt es nun wieder handfeste Neuerungen.
Das aktuelle Beta-Update von Version 0.8.090 auf 0.8.097 verpasst Manor Lords nicht nur frische Spielmechaniken, sondern erweitert den Speiseplan eurer Untertanen beträchtlich. Aber nicht nur die Nahrungsmittelversorgung wird facettenreicher und gleichzeitig anspruchsvoller - es gibt auch erstmals eine Art Endgame-Monument und weitere Inhalte.
Die auf Deutsch übersetzen Patch Notes findet ihr wie immer ab Seite 2.
Mehr Nahrung - und ein neues Problem im Winter
Mit dem Update wird die Nahrungsvielfalt von Manor Lords deutlich erhöht. Über den Viehhändler lassen sich nämlich ab sofort Kühe und Kälber importieren. Diese liefern passiv Milch und können bei Bedarf für Fleisch sowie Häute geschlachtet werden.
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