Nein, Alien Romulus 2 wurde nicht eingestellt - trotzdem ist die aktuelle Lage des Kino-Sequels kompliziert

Die Fortsetzung zu Alien: Romulus soll weiterhin kommen – dazu stellen sich aber momentan ein paar wichtige Fragen. Bildquelle: Disney/20th Century Studios

47 Jahre nach dem Kinostart des allerersten Alien steckt in Ridley Scotts Sci-Fi-Franchise noch eine ganze Menge Leben: Zuletzt erschienen mit Romulus 2024 ein neuer Kinofilm und 2025 mit Earth eine neue TV-Serie. Und nach dem aktuellen Stand werden beide Projekte fortgesetzt – ja, auch Romulus.

Am vergangenen Wochenende sorgten Gerüchte für Aufsehen, dass das Sequel zum ersten Teil von Regisseur Fede Alvarez abgesägt worden sei. Die entstammen einem Bericht des Nachrichtenportals WorldOfReels, das in der Medienwelt aber keinen allzu guten Ruf genießt.

Und mittlerweile stellt sich heraus: Der Bericht zum Aus von Romulus 2 ist Quatsch. Die Meldung hat mit Steve Asbell der Präsident der 20th Century Studios persönlich zerschlagen. Auf X (ehemals Twitter) kommentierte er den Bericht mit einem simplen, aber umso aussagekräftigeren Nope .

2:07 Der offizielle Trailer zu Alien: Romulus ist wirklich nichts für schwache Nerven

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Das Sequel zu Alien: Romulus hat trotzdem einige Hürden zu überwinden

Aber was ist denn nun der aktuelle Stand von Alien: Romulus 2? Es ist tatsächlich ein klein wenig kompliziert:

Der erste Teil konnte bei einem Budget von 80 Millionen US-Dollar weltweit über 350 Millionen einspielen und gilt damit als solider Hit. Kritiken seitens der Presse und Zuschauer konnten sich ebenfalls blicken lassen. Die Ankündigung einer Fortsetzung folgte dann schon im Oktober 2024.

Ein Jahr später wurde allerdings bekannt, dass Fede Alvarez (Evil Dead, Don’t Breathe) nicht persönlich die Regie des Sequels übernehmen wird. Nur das Drehbuch soll von ihm und seinem Kollegen Rodo Sayagues stammen.

Im Juni 2026 folgten dann wiederum Berichte von den gut vernetzten Hollywood-Insidern Daniel Richtman und Jeff Sneider parallel zueinander, dass Brian Duffield (The Babysitter, Whalefall) für einen neuen Alien-Film angeheuert wurde. Ob für Romulus 2 oder ein völlig anderes Projekt, ist aber nicht klar.

Und dann wären da ja noch die Gerüchte darum, dass Ridley Scott persönlich ein Auge auf den Regie-Posten von Romulus 2 geworfen haben soll. Oder zumindest, dass er mit der ursprünglichen Vision von Alvarez, Michael Fassbenders David zu verwenden, nicht einverstanden wäre (via CBM). Denn für seine Figur aus Prometheus und Alien: Covenant hätte Scott selbst noch Pläne.

Es ist also ziemlich verzwickt. Erschwerend dürfte mittlerweile hinzukommen, dass die beiden Hauptdarsteller von Romulus Cailee Spaeny und David Jonsson in Hollywood immer mehr gefragt sind:

Nach Civil War und Knives Out: Wake Up Dead Man mehren sich die Hinweise, dass Cailee Spaeny im Marvel Cinematic Universe als Rogue eine Zukunft hat.

im Marvel Cinematic Universe als Rogue eine Zukunft hat. David Jonsson wurde nach The Long Walk derweil als neuer Black Panther für das MCU gecastet.

Damit dürften 20th Century Studio vor der Herausforderung stehen, mit Spaeny und Jonsson bezüglich der Gehälter und Verfügbarkeiten auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Aktuell hat Alien: Romulus 2 noch keinen offiziellen Starttermin.

Mit der TV-Serie Alien: Earth von Noah Hawley (Fargo, Legion) dürfte es derweil irgendwann 2027 weitergehen. Die Dreharbeiten der zweiten Staffel haben im Juli 2026 in London begonnen, damit wäre ein Release im kommenden Jahr allemal realistisch.

Was sonst im Predator-Franchise passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.