Fünf Jahre hat es gedauert: Microsoft korrigiert endlich eine der umstrittensten Design-Entscheidung von Windows 11

Bald können alle Windows-11-Nutzer die Taskleiste wieder an die Ränder oder nach oben verschieben. (Bildquelle: Microsoft)

Fünf Jahre lang mussten Windows-11-Nutzer zähneknirschend akzeptieren, was Microsoft ihnen starr vorgab: Eine Taskleiste, die unverrückbar am unteren Bildschirmrand festklebt.

Doch diese feste Design-Vorgabe ist nun offiziell Geschichte. In der neuesten Beta-Testversion von Windows 11 (via Microsofts Blog) können Teilnehmer ab sofort die die Position der Taskleiste wieder völlig frei wählen und auch platzsparend verkleinern, und das ganz ohne eine Software wie Windhawk zu installieren.

Die Rückkehr der Flexibilität – mit kleinen Startschwierigkeiten

Damit reagiert Microsoft auch auf Kritik, die seit der Veröffentlichung von Windows 11 nie ganz verstummt ist.

Wer aktuell im Beta-Kanal unterwegs ist, findet die neuen Einstellungen für die Taskleiste in den Windows-Einstellungen unter Personalisierung > Taskleiste > Verhalten der Taskleiste. Dort kann sie dann per Auswahl unten, oben, links oder rechts an den Bildschirmrand angedockt werden.

Zudem passen sich das Startmenü und weitere Menüs der Taskleiste einer neu gewählten Position an. So öffnen sich diese logisch aus der Richtung der neu gewählten Position. Auch die Option, Symbole auf der Taskleiste nie zusammenzufassen, funktioniert laut den Entwicklern bereits reibungslos.

Es gibt allerdings noch einen Haken: Die Umsetzung ist noch nicht ganz perfekt. So streiken einige Funktionen noch, wenn die Taskleiste an die Seite oder nach oben geschoben wird. Neben Touch-Gesten sollen auch das Suchfeld und die Copilot-Funktion noch nicht voll betriebsbereit sein. Auch die Option, die Taskleiste automatisch ein- und auszublenden, ist noch nicht verfügbar.

5:54 Windows 11 verlangt zwei Extras, aber hast du sie schon aktiviert? Wie du es herausfindest und sie einschaltest

Autoplay

Weniger ist mehr: die kompakte Taskleiste

Neben der neuen Positionswahl gibt es auch noch eine weitere Neuerung: die kompakte Darstellung. Über die neue Einstellung »klein« lässt sich die Symbole als auch die Höhe der Taskleiste reduzieren. Startmenü, Suche und der Infobereich passen sich der neuen Skalierung automatisch an.

Besonders Nutzer von Notebooks mit kleineren Bildschirmen dürften diese Neuerung feiern, da die klobige Standard-Taskleiste von Windows 11 oft wertvolle Arbeitsfläche raubt.

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt jedoch vorerst auch hier: Die geschrumpfte Taskleiste lässt sich im aktuellen Build nur am oberen und unteren Bildschirmrand nutzen.

Die GameStar-Community hat unter allen Windows-Taskleisten übrigens einen klaren Favoriten.

Microsoft Windows 11 Pro Microsoft Windows 11 Pro | 1 Gerät | 1 Benutzer | PC Aktivierungscode per Email 259,00 € 198,33 € zum Shop

Nachdem Microsoft diese Änderungen bereits Mitte Mai in dem experimentellen Kanal getestet hat, ist der Sprung in den Beta-Kanal ein deutliches Zeichen, dass ein finaler Release in greifbare Nähe rückt.

Einen konkreten Termin für das Ausrollen an alle regulären Nutzer nennt das Unternehmen allerdings noch nicht. Wie immer gilt im Insider-Programm: Bis zur allgemeinen Freigabe können sich Funktionen noch verändern oder – im schlimmsten Fall – ganz entfallen.

Jetzt seid ihr gefragt: Gehört ihr zur klassischen »Unten«- Fraktion, oder schiebt ihr eure Taskleiste lieber an die Seite oder nach oben? Verratet es uns in den Kommentaren!