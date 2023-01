Das Ende des iPhones verschiebt sich: Apple hat Probleme mit dem futuristischen Ersatz

Was kommt wohl nach dem Smartphone? Laut einem neuen Bericht vom Bloomberg-Journalisten Mark Gurman ist die Antwort für Apple klar und man arbeitet bereits seit einiger Zeit daran.

Die Rede ist von einer Brille, die nicht nur auf virtuelle Realität setzt, sondern mit der echten Welt interagieren soll. Eine solche Brille soll eine Vielzahl an Funktionen bieten, darunter Sprachsteuerung sowie die Möglichkeit, Informationen und Benachrichtigungen direkt in das Sichtfeld des Nutzers einzublenden.

Auch die Kommunikation mit dem Smartphone soll darüber möglich sein. Es wird sogar spekuliert, ob die Brille das Smartphone zukünftig sogar vollständig ablösen könnte. Doch trotz all der Hoffnungen wird ein solches Produkt im Apple-Kosmos wohl vorerst noch Zukunftsmusik bleiben.

Apples AI-Brille angeblich auf unbestimmte Zeit verschoben

Laut dem Bericht von Bloomberg war die Brille der Zukunft ursprünglich für das Jahr 2023 geplant, wurde dann aber auf 2025 verlegt. Nun soll Apple das Projekt auf eine unbestimmte Zeit verschoben haben.

Das ambitionierte Ziel sei es gewesen, eine Brille für den Alltag zu entwickeln. Sie sollte dem Konzept der Google Glasses nahe kommen und besonders leicht sein. Allerdings scheiterte man daran, mit der heutigen Technologie die entsprechende Leistung, Software und Akkulaufzeit für das Gerät zu entwickeln - alles Komponenten, die für den Gebrauch im Alltag optimiert sein müssen.

Jetzt zieht der Konzern wohl Konsequenzen und reduziert die Arbeiten an dem Produkt, das laut dem in der Einleitung verlinkten Bericht schon als iPhone-Ersatz betrachtet wurde. Der Fokus von Apple liegt inzwischen darin, ein Zwischenprodukt herzustellen.

Eine günstigere Mixed-Reality-Brille von Apple soll kommen

Statt der Apple Glasses verfolgt der Hersteller aus Cupertino das Ziel, für spätestens 2025 eine »erschwingliche« Mixed-Reality-Brille auf den Markt zu bringen. Die günstigere AR/VR-Brille soll der Leistung der zukünftig verbauten iPhone-Chips entsprechen und günstigere Komponenten erhalten, um preislich mit der Konkurrenz mithalten zu können. Preislich soll sich diese Brille an der Marke von 1.500 US-Dollar orientieren.

Das geplante Modell für 2023 soll sich dagegen an den professionellen Bereich richten und mit einem Preis von ungefähr 3.000 US-Dollar auf den Markt kommen. Laut eines Berichts könnte es bereits im Frühjahr so weit sein, dass wir die erste Ausführung aus dem Hause Apple zu sehen bekommen.

Mark Gurman beschreibt die Spezifikationen der diesjährigen Brille mit der Leistung eines M2-Chips der Mac-Serie. Der hohe Preis soll außerdem durch die »fortschrittlichsten« Displays sowie zehn hochwertige Kameras und Sensoren begründet sein, die das Sichtfeld des Nutzers tracken.

Wann und ob wir den Nachfolger dieser Mixed-Reality-Brillen - die Apple Glasses - zu Gesicht bekommen, steht noch in den Sternen. Interne Mitarbeiter, die an dem Projekt beteiligt sind, glauben vermeintlich nicht daran, dass es jemals zum Release kommen wird. Allerdings schläft die Konkurrenz nicht. Google und Meta arbeiten ebenfalls an einer kompakten AR-Brille, die ihren Einsatz im Alltag finden soll.

Die virtuelle Realität könnt ihr bereits heute genießen. Unsere Kaufberatung zu den gängigen VR-Brillen findet ihr hier:

Die besten VR-Brillen – Kaufberatung Virtual Reality

Was haltet ihr von der Idee, dass ein solches Gadget ein Smartphone ersetzt? Könnt ihr euch vorstellen, mit einer kompakten AR-Brille den Alltag zu bestreiten oder schaudert es euch bei diesem Gedanken? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!