Siri endlich nützlich? iOS und MacOS bekommen massives ChatGPT-Update

Während viele europäische Apple-Nutzer weiterhin auf Apple Intelligence warten, hat Apple mit der gestrigen Veröffentlichung von iOS 18.2 und macOS 15.2 bereits nachgelegt.

Ein wichtiger Teil des Updates ist laut Apple die Integration von ChatGPT in Apple Intelligence.

Mit dem Update hält ChatGPT in drei Bereichen Einzug:

Weiterleitung von Anfragen an Siri zu ChatGPT.

Erstellen von neuen Texten mit ChatGPT.

Visuelle Identifikation mithilfe von ChatGPT (iPhone 16).

OpenAI stellt die neuen Funktionen ebenfalls in einem Video vor:

Wenn Siri nicht weiterweiß, hilft ChatGPT aus

Mit der Integration von ChatGPT kann Siri Anfragen an ChatGPT weiterleiten. Standardmäßig ist ChatGPT abgeschaltet und Siri fragt jedes Mal nach, ob es mit der KI kommunizieren darf.

In den Einstellungen unter Apple Intelligence und Siri kann dieser Schritt deaktiviert werden.

Siri schlägt bei komplexeren Anfragen die Benutzung von ChatGPT automatisch vor. Es gibt zudem die Möglichkeit, direkt mit ChatGPT zu kommunizieren und Siri somit außen vorzulassen.

Laut OpenAI benötigen Apple-Nutzer keinen Account, um ChatGPT über Apple Intelligence zu nutzen. Die Anfragen von Nutzern, die nicht angemeldet sind, werden von OpenAI laut Apple nicht gespeichert.

Mit ChatGPT Texte erstellen

Apple-Nutzer können nach Installation des Updates Texte mit ChatGPT erstellen. Das Feature ist in den Schreibwerkzeugen von Apple Intelligence zu finden.

Zudem besteht die Möglichkeit, ChatGPT Bilder generieren und in den Text einfügen zu lassen.

Bisher konnten nur bestehende Texte verändert werden.

Erweiterung der Kamerasteuerung

Mit der Kamerasteuerung erhalten iPhone 16-Anwender schnellen Zugriff auf Einstellungen. Mit iOS 18.2 halten hier mehrere KI-Features Einzug, die alle durch die Kamera ausgelöst werden können.

Eine davon erlaubt es, ChatGPT über das, was in der Kamera zu sehen ist, zu befragen. ChatGPT beschreibt, was zu sehen ist. Per Prompt ist es zudem möglich, weitere Fragen zu stellen.

