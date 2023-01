Apple: iOS 16.3 Release bekannt - das steckt im neuen iPhone-Update

Heute erfolgten seitens Apple einige Ankündigungen. Neben den neuen MacBook Pro-Modellen und dem Mac Mini findet der HomePod seinen Weg zurück zur Apple-Familie. Abgesehen von den Hardware-Ankündigungen wurde heute überraschend das Release-Fenster zu iOS 16.3 bekannt gegeben.

Der Ankündigung zufolge soll im Zuge des Updates ein neues Hintergrundbild für das iPhone erscheinen. Dieses Hintergrundbild ist wiederum an ein neues Zifferblatt der Apple Watch angelehnt. Außerdem erscheint ein thematisch passendes Armband, das am 24. Januar ausgeliefert wird. Der Release von iOS 16.3 erfolgt daher vermutlich am Anfang der nächsten Woche.

Das Unity 2023-Zifferblatt wird nächste Woche verfügbar sein und erfordert eine Apple Watch Series 4 oder höher mit watchOS 9.3 und iPhone 8 oder höher und iPhone SE (2. Generation) oder höher mit iOS 16.3. Quelle: Apple

Im Gegensatz zum vorherigen Update bietet iOS 16.3 überwiegend Fehlerbehebungen. Die Highlights des Updates möchten wir euch trotzdem nicht vorenthalten und fassen diese für euch zusammen:

Unterstützung von physischen Schlüssel zum Schutz der Apple ID : Ein physischer Schlüssel lässt sich als zweite Ebene der Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten, um den Schutz der Apple ID zu erhöhen.

: Ein physischer Schlüssel lässt sich als zweite Ebene der Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten, um den Schutz der Apple ID zu erhöhen. HomePod Handoff : Befindet sich das iPhone in der Nähe eines HomePods, erscheint eine kurze Anleitung zur Verwendung der Handoff-Funktion. Mit diesem Feature könnt ihr Audio-Inhalte wie Musik, Podcasts oder Anrufe über das iPhone auf den HomePod streamen. Seit heute ist die neue HomePod-Generation über die Webseite von Apple vorbestellbar.

: Befindet sich das iPhone in der Nähe eines HomePods, erscheint eine kurze Anleitung zur Verwendung der Handoff-Funktion. Mit diesem Feature könnt ihr Audio-Inhalte wie Musik, Podcasts oder Anrufe über das iPhone auf den HomePod streamen. Seit heute ist die neue HomePod-Generation über die Webseite von Apple vorbestellbar. Der Name von Notruf-SOS wird in den Einstellungen angepasst

In der letzten Beta-Version wurde die Vorgehensweise von Notruf-SOS angepasst. Ob diese Änderung im kommenden Update Einzug findet, bleibt abzuwarten.

Wir gehen außerdem davon aus, dass neben dem iPhone-Update auch die neuen Versionen für iPad, Mac, Apple TV und Apple Watch ausgerollt werden. Immerhin erfolgt die Auslieferung der neuen MacBooks, des Mac Minis und HomePods ebenfalls am 24. Januar.

Habt ihr euer iPhone erst kürzlich auf iOS 16 aktualisiert? Im großen Update verbergen sich viele versteckte aber nützliche Funktionen:

iPhone: 10 praktische (und versteckte) Funktionen in iOS 16

Habt ihr euch mehr vom neuen iPhone-Update erhofft? Welche Neuerungen wünscht ihr euch von den kommenden Updates? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!