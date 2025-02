Apple ist »zutiefst besorgt«: Erste Porno-App fürs iPhone erschienen

Die Porno-App »Hot Tub« kann über den AltStore auf dem iPhone und iPad installiert werden. (Bildquelle: GameStar Tech)

Viele Jahre waren iPhone und iPad abgeschottet. Die Installation von Software war ausschließlich über den offiziellen App Store des Herstellers möglich. Mit dem EU-Gesetz zur Regulierung digitaler Märkte wurde Apple jedoch dazu gezwungen, Sideloading auf seinen Geräten zuzulassen.

Damit kann der Hersteller nicht mehr kontrollieren, welche Apps oder Spiele in alternativen App Stores angeboten werden. Durch diese Änderung ist es Nutzern in der EU nun möglich, die Pornografie-App »Hot Tub« auf Apple-Geräten zu installieren. Es ist die erste Software ihrer Art für iOS und iPadOS.

Installation über alternativen App-Marktplatz

Angeboten wird die Ü18-App ohne Altersüberprüfung auf dem alternativen Software-Marktplatz »AltStore PAL«.

Wer sie darüber installiert, hat darüber Zugriff auf Erwachseneninhalte aus dem Hardcore-Pornografie-Bereich. Die Inhalte stammen unter anderem von bekannten Plattformen wie PornHub. Die App selbst ist ähnlich aufgebaut wie einschlägige Webseiten.

Die Betreiber feiern die neue Software in einem Beitrag auf Fosstodon als weltweit erste von Apple abgenickte Porno-App.

32:53 Ich habe 72 Stunden die Apple Vision Pro getragen – und nie gedacht, was das mit mir macht

Apple distanziert sich

Das entspricht aber wohl nicht der Wahrheit. Laut 9to5Mac hat Apple eine Erklärung abgegeben, in der sich der Hersteller klar von Apps dieser Art distanziert.

Man sei zutiefst besorgt über die Sicherheitsrisiken, die Porno-Apps dieser Art für EU-Nutzer und insbesondere Kinder darstellten. Weiterhin würden Apps wie diese das Vertrauen der Verbraucher ins Ökosystem untergraben, an dem Apple seit mehr als einem Jahrzehnt arbeite.

Schließlich macht Apple deutlich:

Entgegen den falschen Aussagen des Marktplatzentwicklers befürworten wir diese App sicherlich nicht und würden sie niemals in unserem App Store anbieten. Die Wahrheit ist, dass wir von der Europäischen Kommission verpflichtet sind, die Verbreitung durch Markplatzbetreiber wie AltSore und Epic zuzulassen, die unsere Bedenken hinsichtlich der Benutzersicherheit möglicherweise nicht teilen.

»Hot Tub« ist auch im AltStore nicht ab Werk verfügbar. Nutzer müssen zuvor eine bestimmte App-Bezugsquelle hinzufügen, um die Anwendung darüber finden und installieren zu können.

Auch bei der Installation des AltStore selbst bedarf es einiger Handgriffe, da Nutzer zunächst Einstellungen ändern müssen, um den alternativen App Store nutzen zu können.

Was haltet ihr von der Diskussion um die neue »Porno-App«? Ist sie gerechtfertigt oder findet ihr die Verfügbarkeit solcher Anwendungen gar nicht so schlimm? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit.