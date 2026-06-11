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Skyrim wird im Jahr 2287 schon wieder neuveröffentlicht und läuft jetzt auf dem Pipboy in Fallout 4

The Elder Scrolls 6 nicht vor 2287? Eine neue Mod für Fallout 4 sagt hoffentlich nicht die Zukunft hervor, aber leistet technisch erstaunliches.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
11.06.2026 | 18:34 Uhr

18,99 €

Auch der Vaultbewohner darf jetzt zum Drachenblut werden, Fus Ro Dah! Auch der Vaultbewohner darf jetzt zum Drachenblut werden, Fus Ro Dah!

Todd Howard hat es offenbar schon wieder getan und eine neue Version von Skyrim veröffentlicht! Wie sonst könnt ihr es euch erklären, dass Skyrim plötzlich als Holotape im Commonwealth auftaucht und die Ödlandbewohner tagein, tagaus vor den Bildschirmen ihrer Terminals hängen?

Skyrim in seiner absurdesten Version

Okay, tatsächlich handelt es sich bei der Skyrim PipBoy Edition um eine Mod für Fallout 4, die ihr auf Nexusmods herunterladen könnt.

Der Modder RPGKing117 hat es mit beängstigendem Geschick, möglicherweise aber auch mit Institutstechnologie oder einer Portion Magie geschafft, dass ihr über ein Holotape in Fallout 4 eure Skyrim-Installation startet und auf dem Bildschirm eines Pipboys oder Terminals spielt. Hier eine kurze Demonstration vom Autor selbst:

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Theoretisch ist es sogar möglich, eine gemoddete Version von Skyrim in Fallout 4 zu spielen. Wir sind dann aber nicht schuld, wenn euer Computer abraucht. Die Skyrim PipBoy Edition ist übrigens nicht das erste Projekt des Modders: Er versorgt das Ödland auch schon mit Versionen von Morrowind und sogar dem originalen Fallout. Damit könnt ihr sogar Fallout in Fallout spielen!

Video starten 7:44 Fallout 3 Remastered? Ein Fan zeigt, wie das Bethesda-Spiel in der Unreal Engine aussieht

Spielerinnen und Spieler haben natürlich schon weitere grandiose Vorschläge und Ideen für RPGKing117:

Es sollte eine zufällige Begegnung mit Todd Howard geben, der versucht, dir das Holotape zu verkaufen!

@trueforgefathervulkanhesta4045

Als Nächstes müssen wir Fallout 4 in Fallout 4 spielen können.

@BrandonSmith-ru8wl

Aber kann man auch Fallout in Skyrim spielen, mithilfe von Skooma?

WarEnginner

Einen besonderen Vorschlag für Mutige hat außerdem elven_magics: Skyrim komplett in Fallout 4 durchspielen.

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Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Lore-Ergänzung, die erklärt, wie Todd Howard und Skyrim in der Welt von Fallout 4 gelandet sind. Vielleicht hat sich der Bethesda-Chefentwickler einfach in einer Kryokammer eingefroren? Oder das Institut hat einen Synth-Klon von ihm auf das Commonwealth losgelassen.

Das Problem ist aber natürlich, dass die Zeitlinie von Fallout sich weit vor der Gründung von Bethesda und der Erfindung von Elder Scrolls von unserer abspaltet. Deshalb hier unsere finale Theorie: Nachdem Todd in naher Zukunft jedem Erdenbewohner eine Skyrim-Kopie in den Gehirn-Chip kopiert hat, reist er in andere Universen, um sein Meisterwerk auch dort zu verbreiten und gelangt schließlich ins Commonwealth! Klingt realistisch, oder?

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Fallout 4

Fallout 4

Genre: Rollenspiel

Release: 10.11.2015 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2)

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