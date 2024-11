Apple öffnet Ersatzteil-Shop fürs iPhone 16: So viel kostet euch ein Displaywechsel in Eigenregie

Apple bietet ab sofort Ersatzteile für die iPhone 16-Reihe an. (Bild: Parilov - stock.adobe.com)

Nachdem Apple die Reparaturhandbücher für seine neuen iPhone 16-Modelle veröffentlicht hat, können ab sofort auch die originalen Ersatzteile zur Selbstreparatur beim Hersteller bestellt werden.

Für das iPhone 16 (Plus) und iPhone 16 Pro (Max) bietet Apple zwei Monate nach der September-Keynote bereits eine große Auswahl an Komponenten im »Self-Service-Reparatur-Store« an.

Breite Auswahl an iPhone 16-Komponenten

Als Ersatzteil bestellt werden können neben Akku, Display und Glasrückseite unter anderem auch beide Lautsprecher, das SIM-Kartenfach, Kamera, Mikrofon oder die Taptic Engine. Daneben gibt es in der Kategorie »Andere Teile« viele weitere Komponenten.

iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Display 339 Euro 405 Euro 405 Euro 488,99 Euro Akku 109 Euro 109 Euro 135,01 Euro 135,01 Euro Rückglas 199 Euro 229 Euro 199 Euro 229 Euro Kamera 199 Euro 199 Euro 299 Euro 299 Euro Hauptmikrofon 134,10 Euro 134,10 Euro 134,10 Euro 134,10 Euro Taptic Engine 77,48 Euro 77,48 Euro 77,48 Euro 77,48 Euro Oberer Lautsprecher 77,48 Euro 77,48 Euro 85,80 Euro 85,80 Euro Unterer Lautsprecher 77,48 Euro 77,48 Euro 77,48 Euro 77,48 Euro TrueDepth-Kamera 299 Euro 299 Euro 299 Euro 299 Euro SIM-Fach 8,57 Euro 8,57 Euro 8,57 Euro 8,57 Euro iPhone 16: Kosten für Original-Ersatzteile von Apple

Selbstreparatur nicht immer empfehlenswert

Des Weiteren stellt der Hersteller auch ein Werkzeug-Set bereit, das für einmalig 54,74 Euro gekauft werden kann. Ob sich eine Reparatur für euch lohnt, solltet ihr jedoch genau abwägen.

Die Preise für die Ersatzteile entsprechen nämlich denen, die Apple selbst für die Reparatur des gleichen Schadens aufruft. So kostet euch das Display für das iPhone 16 einzeln 339 Euro, den gleichen Preis bezahlt ihr allerdings auch bei Apple für den Tausch inklusive Ersatzteil und Service.

Allerdings bietet der Hersteller ausschließlich Reparaturen für Display, Rückseite, Batterie sowie Rückkamera an. Alles andere läuft unter »sonstiger Schaden«. Lohnenswert kann der Service sein, wenn ihr ein Teil austauschen wollt, das Apple nicht selbst zur Einzelreparatur anbietet - wie der Tausch des Lautsprechergitters.

Zudem kommt ihr bei der Selbstreparatur etwas günstiger weg, wenn ihr schon Werkzeug besitzt und zusätzlich das defekte Teil an Apple zurückschickt. Beim Einsenden eines kaputten iPhone 16-Displays erhaltet ihr beispielsweise 16,95 Euro als Gutschrift für die Rückgabe.

Somit würde euch die Reparatur des iPhone 16-Displays unterm Strich 322,05 Euro kosten, wenn ihr euer eigenes Werkzeug nutzt und wir die Gutschrift mit einrechnen.

Wer AppleCare+ abgeschlossen hat, sollte in jedem Fall die Finger von der Selbstreparatur lassen. Mit dem Service kosten euch sämtliche Reparaturen nämlich deutlich weniger. Der von uns als Beispiel gewählte Displaytausch beim iPhone 16 würde euch mit AppleCare+ nur 29 statt 339 Euro kosten.

Hinweis: Habt ihr Probleme dabei, den Reparatur-Store auf eurem PC aufzurufen? Die Webseite macht aktuell im Desktop-Betrieb mitunter Probleme, sie funktionierte in unserem Test allerdings problemlos auf dem iPhone und iPad.

Habt ihr den Selbstreparatur-Service von Apple schon einmal genutzt und selbst bereits den Akku oder das Display getauscht? Seid ihr grundsätzlich daran interessiert oder gebt ihr das Smartphone lieber in Profi-Hände? Teilt uns eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren mit.