Genau wie Google Maps: Apples Karten-App könnte bald Werbeanzeigen schalten

Schon bald könnte Werbung in Apples Karten-App eingeblendet werden. (Bildquelle: Norbert Buduczki / Unsplash)

Für viele Apple-Nutzer ist die offizielle Karten-App ein täglicher Begleiter. Auch meinem Kollegen Maxe hat sie den Japan-Urlaub erleichtert.

Das ist passiert: Laut eines Berichts des Bloomberg-Journalisten Mark Gurman überlegt Apple, Werbung in die Karten-App zu integrieren.

Laut Gurman ist dies Apples zweiter Anlauf. Schon 2022 überlegte Apple, Werbung zu schalten, um so die Einkünfte zu erhöhen. Die Idee wurde damals aber wieder verworfen.

So könnte die Werbung aussehen

Wie bei Google Maps, sollen Geschäfte Apple für eine höhere Sichtbarkeit bezahlen. So könnte ein Restaurant Werbung schalten, um Nutzern der App vor anderen Resultaten angezeigt zu werden. Unternehmen könnten auch direkt auf den Karten hervorgehoben werden.

Wie schon im App-Store können Unternehmen so ihre Position in der Suche und in Listen durch die Schaltung von Werbung verbessern.

Momentan nur ein Gedankenspiel

Apple soll in einem Meeting die Einführung von Werbung angesprochen haben. Laut Gurman gibt es momentan aber noch keinen Zeitplan für die Einführung. Ein Entwicklungsteam ist ebenfalls noch nicht aktiv mit der Umsetzung betreut worden.

Apples Ziel soll es sein, das Werbegeschäft auszubauen und so den Umsatz weiter zu steigern.

Für Nutzer könnte das bedeuten, dass sie sich erst durch eine Liste von Werbeeinträgen scrollen müssen, bevor sie die regulären Resultate sehen.

