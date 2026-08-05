Wenn ihr ein iPhone habt und Windows nutzt, könnt ihr schon bald auf eines der praktischsten Apple-Features zugreifen

Apple arbeitet daran, das Clipboard auch in Windows 11 zu integrieren. (Bild: Apple und Microsoft)

Apple möchte Nutzer auch mit exklusiven Features in das eigene Ökosystem locken. iPhone, Mac und Co. funktionieren eben am besten, wenn sie direkt miteinander verwendet werden.

Nun wird dieses Ökosystem zumindest teilweise geöffnet, wovon in erster Linie iPhone-Nutzer profitieren, die auch mit Windows 11 arbeiten.

Clipboard-Verbindung zwischen Apple und Windows

Wie zuerst MacRumors berichtet hat, arbeitet Apple an einer Möglichkeit, das Universal Clipboard auch mit Windows 11 zu verbinden.

Das Feature erlaubt es bisher, dass auf einem Apple-Gerät kopierte Inhalte auf einem anderen, verbundenen Apple-Gerät eingefügt werden können. Diese Option erleichtert das Arbeiten über mehrere Geräte wie iPhone und MacBook enorm.

In Zukunft soll genau das auch auf Windows 11 möglich sein. Nutzer können dann etwa Texte auf dem iPhone kopieren und direkt auf einem Windows-PC einfügen.

Ganz freiwillig bastelt Apple an dem Feature allerdings nicht. Tatsächlich hat Microsoft die Funktion über Apples EU-Interoperabilitätsantragssystem für Entwickler beantragt, das Apple zur Einhaltung des Digital Markets Act eingerichtet hatte.

Bisher kann das Clipboard in Drittanbieter-Apps nur genutzt werden, wenn diese im Vordergrund ausgeführt werden. Die Integration in Windows 11 soll aber tiefergehend sein und nicht jedes Mal auf eine App zurückgreifen müssen.

Apple betont, dass diese Integration einen »erheblichen Entwicklungsaufwand« erfordert, und stellt den Rollout frühestens im Herbst 2027 in Aussicht. Unklar ist, ob das Feature dann auch in anderen Märkten, also außerhalb der EU verfügbar sein wird.

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Ohne die strengeren EU-Vorschriften, die Unternehmen eben dazu zwingen sollen, ihr Gatekeeping abzubauen und Interoperabilität zu fördern, würde Apple eine solche Anfrage von Microsoft vermutlich nur mit einem müden Lächeln quittieren.

Der Aufbau von aufeinander abgestimmten Ökosystemen gehört eben schon lange zu einer beliebten und wirtschaftlich offenbar auch sinnvollen Strategie. Wer alle Apple-Features nutzen will, muss eben auch voll und ganz auf Apple-Geräte setzen.