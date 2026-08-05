Die Mumie 4 bringt noch zwei Fan-Lieblinge des Originals zurück - und einer davon sollte definitiv tot sein

Am 14. Oktober 2027 startet Die Mumie 4 in den deutschen Kinos und verspricht ein Wiedersehen mit zahlreichen vertrauten Gesichtern. Bildquelle: Universal Pictures

27 Jahre nach dem allerersten Teil von 1999 müssen sich Brendan Fraser und Rachel Weisz erneut mit einer Mumie herumschlagen. Dabei sind sie aber nicht allein, denn der Cast der Fortsetzung nimmt immer mehr Gestalt an: Jetzt wurde die Rückkehr von gleich zwei weiteren Fan-Lieblingen des Originals bestätigt.

So kehren Oded Fehr in der Rolle von Ardeth Bay und Kevin J. O’Connor als Beni Gabor zurück – wie Deadline berichtet. Mit John Hannah als Jonathan Carnahan ist damit fast die komplette Truppe des ersten Films komplett, es würde eigentlich nur noch Arnold Vosloo als Imhotep fehlen.

Kehrt Imhotep in Die Mumie 4 zurück?

Ob Vosloo in Die Mumie 4 mitmischt, ist bisher allerdings nicht bekannt. Die Rückkehr von Beni und auch Ardeth Bay ist aber schon mal ziemlich verdächtig und könnte vielleicht sogar auf Imhoteps Comeback vorbereiten. Abwarten.

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Immerhin stand Beni direkt im Dienst des mumifizierten Hohepriesters und ist am Ende des ersten Teils einen ziemlich eindeutigen Tod gestorben: Eingeschlossen in einer Pyramide, in der Dunkelheit umringt von tausenden Skarabäen. Dass Beni sich doch irgendwie rausgewieselt hat oder schlichtweg von den Toten wiederaufersteht, ist fairerweise alles andere als unwahrscheinlich.

Ebenso war der Anführer der Medjai Ardeth Bay immer nur dann involviert, wenn Imhotep für Unruhe sorgte: So war Oded Fehr bei Die Mumie und Die Mumie kehrt zurück am Start, fehlte aber in Das Grabmal des Drachenkaisers (der übrigens eh für den neuen Teil ignoriert wird).

Übrigens teilte Oded Fehr auf Instagram schon mal einen Vorgeschmack auf sein Comeback für Die Mumie 4:

Zur Story von Die Mumie 4 gibt es im Moment so gut wie keine Details. Die Regisseure Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillet von Radio Silence (Ready or Not, Scream, Abigail) verfilmen das Drehbuch von David Coggeshall und der Kinostart wurde auf den 14. Oktober 2027 festgelegt.

Numan Acar (Spider-Man: Far From Home, Homeland) wurde jetzt ebenfalls für Die Mumie 4 gecastet, während Michael Johnston (Obsession) laut Gerüchten möglicherweise auch mit an Bord ist.