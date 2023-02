Apple braucht mehr Zeit: Vorstellung von Mixed-Reality-Headset verzögert sich weiter

Apples Pläne, die erste eigene Mixed-Reality-Brille vorzustellen, haben sich wohl erneut geändert. Die Präsentation der Brille wird laut eines neuen Berichts von Mark Gurman auf Juni 2023 verschoben. Das Datum deckt sich mit der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC.

Ursprünglich plante der Hersteller aus Cupertino, das Headset bereits im April der Öffentlichkeit zu präsentieren. Anfänglich sollte die Brille laut den Gerüchten sogar schon Mitte letzten Jahres angekündigt werden.

Aber Apple meint es ernst. Der Hersteller steckt sämtliche Ressourcen in die Entwicklung der Brille, wie ihr hier nachlesen könnt:

Apple setzt 2023 wohl alles auf eine Karte und dafür müssen iPhone, iPad und MacBook leiden

Apple kämpft mit Problemen am Headset

Laut Gurman steht Apple vor diversen Herausforderungen in Zusammenhang mit den Produkttests. »Sowohl Hardware- als auch Software-Probleme müssen weiter ausgebügelt werden.«

Bisherige Gerüchte deuten darauf hin, dass die Hardware ziemlich komplex ausfallen wird, was wohl den zwei 4K-Mikro-LED-Displays sowie hochauflösenden Kameras und fortschrittlichen Sensoren für eure Bewegungen und Gesten geschuldet ist.

Letzteres scheint Apple vermehrt Probleme zu bereiten. Der Hersteller zielt wohl darauf ab, dass ihr das Headset mittels Augenbewegungen und Handgesten steuern könnt.

Außerdem möchte Apple potenzielle Käufer mit besonderen Features zum Kauf bewegen. So sollt ihr mithilfe des Geräts an eurem Mac mit den externen Displays an der Brille arbeiten können oder in einem virtuellen Raum über FaceTime chatten.

Eine Medaille als Dauerläufer wird das Gerät dagegen wohl nicht einheimsen. Laut eines vergangenen Berichts soll das Headset mit gerade einmal zwei Stunden über die Runden kommen, bis das Gadget wieder an den Strom muss.

Apples erste Mixed-Reality-Brille ist nicht für den Massenmarkt konzipiert

Der im Internet kursierende Preis von rund 3.000 Dollar dürfte auf die meisten von uns abschreckend wirken. Apples erste Ausführung dieser Hardware wird sich klar an professionelle Anwender richten.

Eine »erschwingliche« Brille wird wohl erst in den Jahren darauf auf uns warten. Mark Gurman warnt außerdem davor, dass die Vorstellung des Headsets erneut verschoben werden könnte.

Davon abgesehen plant Apple parallel eine optimierte Brille für den Alltag. Die Ankündigung einer solchen Lösung liegt aber noch weit in der Ferne:

Apples größter Schritt verzögert sich: iPhone-Nachfolger auf unbestimmte Zeit verschoben

Für die Entwicklung ihrer ersten Brille vernachlässigt Apple sogar andere Produkte im Portfolio. Was haltet ihr von einer solchen Lösung aus dem Hause Apple? Ist es schon jetzt eines der spannendsten Ankündigungen, die 2023 auf uns warten, oder haltet ihr ein solches Gadget für Zukunftsmusik? Eure Meinung zum Thema interessiert uns