Dungeons & Dragons bringt sein mit Abstand düsterstes Setting zurück und das wird sowas von ab 18

Dungeons & Dragons hat sich in den vergangenen Jahren viel Mühe gegeben, ein Spiel für wirklich alle zu sein: barrierearm, freundlich, familientauglich. Auf der Gen Con hat Wizards of the Coast jetzt angekündigt, dass es damit 2027 zumindest an einer Front vorbei ist.

Es geht um Dark Sun, das berüchtigtste Setting der Rollenspielreihe. Auf der Messe hat der Publisher die Rückkehr nach Athas bestätigt, gemeinsam mit einem Ankündigungstrailer, den man so von D&D noch nicht gesehen hat: abgetrennte Gliedmaßen, Enthauptungen, dazu ein Synthie-Soundtrack. Wizards selbst stellt dem Video eine Warnung voran, dass der Inhalt verstörend wirken kann.

0:45 Dieser Dungeons&Dragons-Trailer beginnt mit einer Warnung, und nach zehn Sekunden versteht ihr auch, warum

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Warum Dark Sun eine Freigabe ab 18 bekommt

Die neuen Dark-Sun-Bücher sind laut Wizards die ersten Produkte der fünften Edition mit einer Mature-Einstufung, also 18+. Das ist keine Freigabe der USK oder Ähnliches, sondern eine Selbsteinstufung des Herstellers.

Executive Producer Greg Bilsland erklärte im Pressebriefing, man müsse mit Gore, Nacktheit und Inhalten für Erwachsene rechnen, »so sehr, dass die Anwälte uns gesagt haben, wir müssen es einschweißen und mit einer Warnung versehen«.

Wer Athas kennt, wundert sich darüber wenig: Die Welt ist ökologisch am Ende, weil Magier sie über Jahrhunderte ausgesaugt haben. Wasser und Nahrung sind Mangelware, Götter existieren schlicht nicht, und die verbliebenen Stadtstaaten werden von sogenannten Sorcerer Kings regiert, also Zauberer-Tyrannen mit fast uneingeschränkter Macht. Sklaverei, Kannibalismus und Völkermord gehören hier quasi zur Tagesordnung.

Der Neustart von Dark Sun bildet den Auftakt des D&D-Jahres 2027. Offiziell bestätigt sind zwei Bücher: Dark Sun: Blood and Power sowie Dark Sun: Edge of Oblivion. Dazu kommen ein Map Pack, ein Dungeon Master's Screen und eine limitierte Ausgabe des Player's Handbook mit alternativem Dark-Sun-Artwork.

Der Umfang liegt bei rund 500 Seiten neuem Material. Ein konkretes Erscheinungsdatum gibt es noch nicht, der Februar 2027 scheint aber wahrscheinlich, weil dann die Season of Survival startet. Beide Bücher erscheinen zuerst auf Englisch, deutsche Fassungen sind erst für einen späteren Zeitpunkt 2027 geplant.