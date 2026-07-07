Neu in Watch OS 27: Apple stellt neue Health-Features für die Apple Watch vor

Mit watchOS 27 bringt Apple neue Health-Features für die Apple Watch. (Bild: Apple)

Im Herbst 2026 will Apple die nächste iOS-Version ausrollen und auch das Betriebssystem der Apple Watch bekommt das Update auf watchOS 27.

Nun wurden neue Health-Features vorgestellt, die schon bald auf unterstützten Geräten verfügbar sein werden. Auf KI-Funktionen müssen Apple-Fans in Europa aber weiter warten.

Besseres Indoor-Tracking und neue Gesten

Schon vor einigen Wochen hat Apple eine Reihe von neuen Funktionen, die mit iOS 27 auf's iPhone kommen, vorgestellt. In einem Post hat der Tech-Hersteller nun auch Neuigkeiten zu watchOS 27 präsentiert.

Dabei stehen vor allem zwei Health-Funktionen im Fokus:

Verbessertes Indoor-Tracking: Die Algorithmen für das Bewegungstracking wurden optimiert, sodass Läufe auf dem Laufband besser erkannt und genauer gemessen werden können

Die Algorithmen für das Bewegungstracking wurden optimiert, sodass Läufe auf dem Laufband besser erkannt und genauer gemessen werden können Perimenopause und Menopause: Wenn die protokol­lierten Zyklusmuster auf eine Perimenopause hindeuten, kann die Health-App darauf hinweisen, Symptome tracken und weiterführende Informationen bieten

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Autoplay

Obendrauf gibt es noch eine neue Tipp-Geste, mit der Widgets im Smart Stapel einfach ausgewählt werden können, neue Vorschläge für ebenjenen Smart Stapel und weitere Design-Verbesserungen.

Das neue Betriebssystem erfordert mindestens ein iPhone 11 oder ein iPhone SE der 2. Generation mit iOS 27 und wird für die folgenden Serien verfügbar sein:

Watch SE 3

Watch Series 9

Watch Series 10

Watch Series 11

Watch Ultra 2

Watch Ultra 3

Leider kein Siri AI: Im Post weist Apple auch darauf hin, dass Siri AI in der EU vorerst nicht auf iOS, iPadOS und watchOS verfügbar sein wird. Die ebenfalls angekündigten Verbesserungen für den Workout Buddy sind für europäische Nutzer also erstmal nicht relevant.

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Einen festen Termin für das Update gibt es weiterhin nicht. Apple schreibt nur, dass es im »Herbst 2026« kommen soll. Dann dürften auch die noch nicht gezeigten Apple Watch Ultra 4 und Watch Series 12 auf den Markt kommen. Diese neuen Uhren werden dann mit großer Wahrscheinlichkeit noch weitere, exklusive Features bieten, die auf den älteren Modellen nicht verfügbar sein werden.