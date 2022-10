Apple erhöht die Abo-Preise - diese Dienste bleiben verschont

Apple dreht weiter fleißig an der Preisschraube. Dieses Mal betrifft es die hauseigenen Streaming-Dienste des Konzerns. Zuletzt zog das Unternehmen die Preise für ihre Hardware drastisch an, genauer gesagt beim iPhone und iPad. Das Tablet der 9. Generation wurde rund 13 Prozent teurer und kostet nun stolze 430 Euro statt wie bisher 380 Euro.

Apple erhöht nun auch die monatlichen Kosten von Apple Music und Apple TV+ für Neu- und Bestandskunden. Das Bundle-Angebot Apple One wird ebenfalls mit einem neuen Preisschild etikettiert. Bisher betreffen diese Anpassungen nicht die Angebote von iCloud+, Apple Arcade und Apple Fitness+.

Das sind die neuen Preise

Für Apple und ihren Kunden handelt es sich um den ersten Preisanstieg der angebotenen Streaming-Dienste. Insgesamt erhöhen sich die monatlichen Gebühren der Abonnements um wenige Euros, was aber dennoch überraschend kommt, da das Unternehmen von einer öffentlichen Mitteilung bislang abgesehen hat.

Das neue Angebot setzt sich aus dem folgenden Preiskatalog zusammen:

Apple Music:

Einzelperson: 10,99 Euro statt 9,99 Euro

Familie: 16,99 Euro statt 14,99 Euro

Apple TV+:

6,99 Euro statt 4,99 Euro

Apple One:

Einzelperson: 16,95 Euro statt 14,95 Euro

Familie: 22,95 Euro statt 19,95 Euro

Premium: 31,95 Euro statt 28,95 Euro

Ist ein ähnlicher Preisanstieg bei den übrigen Abo-Diensten zu erwarten? Anscheinend steht das zumindest (noch) nicht auf dem Plan. Das Unternehmen begründet die steigenden Kosten nämlich nicht mit der akuten Inflation, sondern mit höheren Lizenzgebühren, die das Unternehmen an die Verbraucher weitergibt. Außerdem sei das Angebot von Apple TV+ in den letzten Jahren drastisch gestiegen, so Apple.

Gegenüber der Webseite 9to5Mac äußert sich ein Sprecher von Apple wie folgt:

Die Abonnementpreise für Apple Music, Apple TV+ und Apple One werden ab heute steigen. Der Wechsel zu Apple Music ist auf eine Erhöhung der Lizenzkosten zurückzuführen, wodurch Künstler und Songwriter mehr für das Streamen ihrer Musik verdienen. Wir fügen auch weiterhin innovative Funktionen hinzu, die Apple Music zum weltweit besten Hörerlebnis machen. Wir haben Apple TV+ zu einem sehr niedrigen Preis eingeführt, weil wir mit nur wenigen Shows und Filmen begonnen haben. Drei Jahre später beherbergt Apple TV+ eine umfangreiche Auswahl an preisgekrönten und viel beachteten Serien, Spielfilmen, Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung von den kreativsten Geschichtenerzählern der Welt. Quelle: 9to5Mac

Seid ihr bereits Bestandskunden, erhaltet ihr 30 Tage vor Ablauf des Abonnements eine Benachrichtigung über die höheren Gebühren. Im Vergleich zu Netflix waren die Preise für das Streaming-Angebot von Apple bislang moderat. Darüber hinaus ist 4K HDR standardmäßig im Abo enthalten.

Ob für Apple TV+ ein werbefinanziertes Modell kommt, bleibt noch abzuwarten. Mark Gurman von Bloomberg äußerte sich in seinem Newsletter dazu eher vorsichtig. Was ziemlich sicher kommen wird, ist mehr Werbung auf eurem iPhone. Vorerst betrifft dies aber nur den App Store, wie ihr hier lesen könnt:

Was haltet ihr von den Preiserhöhungen? War das für euch nur eine Frage der Zeit oder seid ihr nach den gestiegenen Hardware-Preisen von Apple trotzdem noch überrascht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.