Das hat Konsequenzen: Apple TV Plus hat in einem Monat weniger Views als Netflix an einem Tag

Apple will weniger Verluste beim Streaming machen.

Im März dieses Jahres hat Apple TV Plus erstmals seine Streaming-Videothek um Titel von Drittanbietern erweitert. Seit 2019 lebt der Streaming-Dienst weitestgehend von seinen Eigenproduktionen.

Nun berichtet Bloomberg darüber, dass Apple jahrelang Verluste eingefahren hat und jetzt ein Schritt zurückgeht: Es soll weniger Geld für neue Projekte ausgegeben werden.

Warum das wichtig ist: Apple will den Verlust durch seinen Streaming-Service minimieren. In der Summe könnte das weniger Inhalte von Apple direkt bedeuten.

Im Detail: Netflix steht nach wie vor an der Spitze der Anbieter; Disney, Paramount, Warners Bros. und jetzt auch Apple werden versuchen, die Verluste durch Streaming zu verringern, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Netflix’ Erfolg mit Werbung Werbung großer Erfolg für Netflix: Der Streaming-Anbieter wird in Zukunft wohl noch mehr auf Anzeigen setzen von Maxe Schwind

Bei Apple TV ist es nicht die Menge: Das Unternehmen hat seit dem Start seines Streaming-Angebots 2019 klargemacht, dass es auf Qualität und nicht auf Quantität setzt, und gibt entsprechend viel Geld für einzelne Projekte aus.

Mehr als 500 Millionen US-Dollar für Filme von Martin Scorsese, Ridley Scott und Matthew Vaughn.

Bis zu 250 Millionen US-Dollar für die Zweite-Weltkriegs-Serie Masters of the Air .

Apple erreicht gerade einmal 0,2 Prozent aller Zuschauer in den USA, so Bloomberg, und generiert damit weniger Views in einem Monat als Netflix an einem Tag.

Apples Vorteil: Der Fokus der Presse (und auch der Wallstreet) liegt bei Apple nicht auf Streaming, sondern auf iPhone-Verkäufen. Das heißt, dass sich der Verlust im Streaming-Segment in der öffentlichen Wahrnehmung bisher noch nicht niedergeschlagen hat.

Auswirkungen sind bereits zu spüren: Apple zieht mittlerweile viel schneller den Stecker bei Serien. Während die hauseigenen Serien 2019 im Schnitt auf 3,67 Staffeln kamen, waren es 2021 nur noch 2,00 (ebenfalls Bloomberg).

Eine mögliche Lösung wäre das Einkaufen weiterer Serien. In einem anderen Artikel listet Bloomberg die erfolgreichsten Serien aller Streaming-Anbieter nach Laufzeit seit 2021. Neun der zehn Titel sind zugekauft; nur Stranger Things ist eine Eigenproduktion von Netflix.

Auch wenn Apple TV mit seinen Produktionen viel Kritikerlob eingefahren hat, könnte sich das Unternehmen in Zukunft verstärkt auf zugekaufte Inhalte konzentrieren und so nicht nur seinen Katalog erweitern, sondern auch das Angebot interessanter gestalten.

Wie sich die Sparmaßnahmen schlussendlich aber auswirken werden, muss die Zukunft zeigen.

Habt ihr ein Apple-TV-Plus-Konto? Was ist eure liebste Serie dort?