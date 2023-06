Vision Pro: Mehr als drei Viertel von euch feiern das VR-Headset, das Apple auf der WWDC gezeigt hat

Eure Meinung zur Apple Vision Pro? Überraschend eindeutig.

Es war seit langem wieder eine Apple-Keynote, der man wirklich entgegenfiebern durfte. Am Montag hat Apple im Rahmen der WWDC sein VR-Headset, die Vision Pro vorgestellt - die erste neue Produktkategorie seit der Apple Watch.

Wir haben das Event mit einem Live-Ticker begleitet und euch im Rahmen dessen gefragt, was ihr von dem Headset haltet.

Und eure Antwort ist während des Tickers erstaunlich einhellig ausgefallen. Mehr als drei Viertel eurer Antworten stehen der VR-Brille trotz gesalzenem Preisschild von 3.500 US-Dollar positiv gegenüber.

Nein, günstig wird die Apple Vision Pro nicht.

Apple Vision Pro: Schon im Voraus heiß erwartet

Bevor es mit dem Live-Event losging, fragten wir euch: Auf welche Ankündigung freut ihr euch heute Abend am meisten?

Wenig überraschend konnte sich die Vision Pro schon hier den ersten Platz sichern. Knapp die Hälfte von euch handelte das VR-Headset als Star des Abends. Die neue iOS-Version, für gewöhnlich ein Highlight der WWDC-Keynote, wurde mit lediglich 21 Prozent deutlich auf den zweiten Platz verbannt.

Kleiner Funfact am Rande: Ganze 65 Prozent von euch behaupteten im Voraus, Apple würde während der WWDC nicht einmal das Wort Metaverse in den Mund nehmen - und sollten damit Recht behalten.

So stellt sich Apple das Arbeiten mit der Vision Pro vor.

Apple Vision Pro: 75 Prozent von euch finden die VR-Brille cool

Nach über einer Stunde, die Apple mit Macs und Software füllte, war es dann so weit: Die Vision Pro wurde erstmals offiziell enthüllt. Wir wollten nach der Vorstellung natürlich von euch wissen, was ihr von dem VR-Headset haltet.

Mehr als drei Viertel der Teilnehmenden (75,17 Prozent) standen dem Gezeigten dabei eher positiv gegenüber - wenn auch unterschiedlich stark:

276 Personen: Jetzt bin ich vorsichtig optimistisch (26,36 Prozent)

Jetzt bin ich vorsichtig optimistisch (26,36 Prozent) 301 Personen: Das hat meine Erwartungen bei Weitem übertroffen (28,75 Prozent)

Das hat meine Erwartungen bei Weitem übertroffen (28,75 Prozent) 210 Personen: Genau darauf hat die VR-Welt gewartet (20,06 Prozent)

Aber natürlich seid ihr als Community kein Monolith. Etwa ein Viertel (24,83 Prozent) von euch konnte Apple mit seiner Präsentation nicht überzeugen. Einige hätten sich mehr erhofft, andere waren von Anfang an skeptisch. Ein kleiner Prozentsatz hat aber immerhin noch Hoffnung, dass Apple es mit einem Nachfolger besser macht:

98 Personen: Da hatte ich mir mehr erhofft (9,36 Prozent)

Da hatte ich mir mehr erhofft (9,36 Prozent) 96 Personen: Ich war von Anfang an skeptisch (9,17 Prozent)

Ich war von Anfang an skeptisch (9,17 Prozent) 66 Personen: Vielleicht wird die Vision Pro 2 ja besser (6,30 Prozent)

Was wir von der Vision Pro halten? Das haben wir euch in unseren Kommentaren zum VR-Headset verraten. Beide bisher erschienenen Artikel findet ihr hier:

Dennis Ziesecke: Ich habe fast alle VR-Brillen getestet, doch die Apple Vision Pro haut selbst mich aus den Socken

Alana Friedrichs: 3.500 US-Dollar für Apple Vision Pro: Die Kritik am Preis greift zu kurz

Ihr habt unsere Umfrage zur Apple Vision Pro verpasst? Kein Problem. Denn genau dafür gibt es ja die Kommentarspalte in diesem Artikel. Schreibt uns gerne, was ihr von dem VR-Headset haltet. Ist das der große Wurf für Virtual Reality? Hat euch Apples neues Produkt kaltgelassen? Oder wollt ihr erst einmal in Ruhe den Release abwarten, bevor ihr euch euer eigenes Bild zu der Brille bildet?