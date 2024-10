Apple Vision Pro und Co. zeigen: Bei VR muss sich endlich was ändern

VR, AR oder ganz ohne gekünstelte Reality? Wir zeigen euch, wo die Hürden liegen.

Obwohl Virtual-Reality-Brillen seit Jahren im Trend sind, bleibt der Durchbruch aus. Warum selbst Top-Modelle wie Apple Vision Pro an wichtigen Hürden scheitern und was sich ändern muss.

Um was geht es?

Fehlender Standard für VR: Warum das Smartphone-Modell bei VR noch nicht funktioniert.

Formfaktor und Komfort: Wie die Größe und das Design von Headsets den Durchbruch blockieren.

Fragmentierte Content-Ökosysteme: Die Plattformstrategie von Meta und Sony und die Hindernisse für User.

Der soziale Aspekt: Warum VR und AR noch nicht als „normal“ wahrgenommen werden und was das für den Alltag bedeutet.

Zukunftsperspektive: Kann Cloud-Streaming VR revolutionieren?

Ihr wollt mehr über die aktuellen Herausforderungen und Chancen der VR-Technologie erfahren? Im eingebetteten Video diskutieren Vera, Daniel und Dominik ausführlich, was sich ändern muss, damit VR endlich den Durchbruch in die breite Masse schafft. Schaut rein und erfahrt, ob die Zukunft des Entertainments und des Gamings wirklich in virtuellen Welten liegt oder ob noch entscheidende Schritte nötig sind.

42:31 Bis VR im Alltag ankommt, muss noch viel passieren

Autoplay

Komfort und Design sind zentrale Faktoren, wenn es um die Akzeptanz von VR- und AR-Headsets im Alltag geht. Die Geräte müssen deutlich leichter und ergonomischer werden, um längere Nutzungszeiten zu ermöglichen. Ein weiteres Hindernis ist die eingeschränkte Kompatibilität vieler Plattformen: Geschlossene Systeme machen es schwierig, Inhalte frei zugänglich zu machen und die Nutzererfahrung zu optimieren. Offenheit könnte hier den entscheidenden Durchbruch bedeuten.

Zusätzlich zeichnet sich ab, dass AR und VR unterschiedliche Rollen einnehmen: Während Augmented Reality vor allem Potenzial für praktische Alltagsanwendungen zeigt, bleibt Virtual Reality im Moment noch stärker auf immersive Unterhaltungserlebnisse fokussiert. Und schließlich gilt, dass ohne ein reichhaltiges Angebot an Inhalten und Spielen der Massenmarkt für VR schwer zugänglich bleibt.



Jetzt seid ihr gefragt: Was denkt ihr, fehlt VR und AR noch für den Durchbruch in den Massenmarkt? Teilt eure Meinungen und Erfahrungen in den Kommentaren!