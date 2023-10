Apple Watch X: Müssen wir länger auf den großen Sprung der Smartwatch warten?

Die große Neuerung der Apple Watch könnte erst 2025 kommen.

Verbesserter Chip, helleres Display, eine neue Gestenfunktion, die gar nicht mal so neu ist. Die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 entpuppten sich als geringfügige Verbesserungen gegenüber ihren Vorgängern.

Keine allzu große Überraschung, wenn wir Mark Gurman Glauben schenken. Nach dem Journalisten von Bloomberg erscheint nämlich im nächsten Jahr die »Apple Watch X«, die größere Neuerungen für uns bereithalten soll.

Jetzt gibt es allerdings eine Gegenstimme.

Kommt die Apple Watch X erst 2025?

Was ist passiert? Der in Lieferketten vernetzte Analyst Ming-Chi Kuo prognostizierte auf der Plattform Medium, dass 2024 mit keiner stark verbesserten Apple Watch zu rechnen sei.

Große Sprünge wir die Integration eines Micro-LED-Displays und die Blutzuckerüberwachung sind mindestens zwei Jahre entfernt. Letzteres wurde bereits in einem früheren Bericht erwähnt, und es wird befürchtet, dass es noch einige Jahre dauern wird.

Die erste Apple Watch wurde 2014 angekündigt und im April 2015 auf den Markt gebracht. Es ist also gut möglich, dass wir im nächsten Jahr ein weiteres iteratives Upgrade der bestehenden Smartwatches von Apple sehen werden und dass der große Wurf 2025 kommt.

Allerdings sind die Informationen von Kuo auf der Plattform in sieben Punkten recht knapp gehalten.

MacRumors glaubt, dass Kuo sich möglicherweise auf die Series 9 bezieht und mit der Apple Watch X ein vollständig neues High-End-Produkt im Lineup der Apple Watch entstehen könnte - analog zum iPhone X aus 2017.

Die Apple Watch X soll laut Mark Gurman mit einem dünneren Gehäuse und einem neuen Magnetband-Befestigungssystem auf den Markt kommen.

Es wird auch erwartet, dass die Auslieferungen bis Ende 2023 um etwa 15 Prozent zurückgehen werden und dass eine Neupositionierung der Smartwatch notwendig sein wird, um den Rückgang im nächsten Jahr entgegenzuwirken.

So soll die Apple Watch in das Ökosystem der Vision Pro integriert werden, um besser auf die Gesundheit des Menschen Einfluss zu nehmen. Wie genau dieses Gesundheitsmanagement aussehen soll, steht wohl in den Sternen über Cupertino.

Mirco stieg erst neulich von der Apple Watch 4 auf die 8er Serie um und möchte zwei Features nicht mehr missen.

Eine stark veränderte Apple Watch könnte uns vielleicht doch erst 2025 erwarten. Glaubt ihr, dass Apple die Smartwatch neu positionieren kann oder ihnen sogar ein ähnlicher Coup wie mit dem iPhone X gelingt? Welche Verbesserungen muss die Apple Watch im nächsten Jahr bieten, um für euch attraktiv zu werden? Oder ist die Geschichte der Smartwatches längst auserzählt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!