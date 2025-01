Die nächste Apple Watch könnte ein Feature einführen, das Samsung und Huawei schon lange bieten

Apple Watch Series 11 und Watch Ultra 3 könnten einen Sensor zur Messung des Blutdrucks besitzen. (DenPhoto - Adobe Stock)

In der zweiten Jahreshälfte wird Apple sehr wahrscheinlich die Apple Watch Series 11 und die Apple Watch Ultra 3 vorstellen. Eine Besonderheit der Smartwatches wird offenbar ein neues Gesundheitsfeature sein.

Das ist passiert: Laut Bloombergs Chefkorrespondent Mark Gurman könnte Apple den bereits für die Apple Watch Series 10 erwarteten Blutdrucksensor mit den neuen Smartwatches ausliefern.

So hält der Journalist es für wahrscheinlich, dass Apple den Sensor sowohl in die Ultra 3 als auch in die Series 11 integrieren wird. Lediglich die Apple Watch SE, deren nächste Generation ebenfalls für 2025 erwartet wird, soll außen vor bleiben.

Gurman schreibt auf Bloomberg:

Beginnen wir mit der Apple Watch. Eine neue Version des SE-Modells im unteren Preissegment wird einen neuen Look haben, während die Modelle Series 11 und Ultra 3 wahrscheinlich in etwa gleich bleiben werden. In jedem Fall werden die spannendsten Neuigkeiten neue Funktionen sein. Die Ultra 3 wird Satelliten-Konnektivität und 5G RedCap-Netzwerkzugang erhalten, und es ist wahrscheinlich, dass die Erkennung von hohem Blutdruck sowohl für die Ultra- als auch die Series-Modelle kommt.

Weitere Details bleibt der Bloomberg-Journalist schuldig.

11:59 Schlaftracker versus Schlaflabor - Wie genau sind Apple Watch und Co.?

Autoplay

Smartwatches anderer Hersteller unterstützen die Blutdruckmessung bereits

Mit der Galaxy Watch 3 konnten Samsung-Nutzer bereits im Jahr 2021 den Blutdruck messen. Allerdings klappte dies nur mithilfe eines klassischen Blutdruckmessgeräts, welches den Sensor der Uhr kalibriert.

Der Vorgang zur Kalibrierung musste einmal im Monat wiederholt werden, um die Genauigkeit der Messung zu erhöhen. Neuere Samsung-Smartwatches können den Blutdruck ebenfalls messen.

Auch Huawei bietet Smartwatches an, die den Blutdruck messen. So bieten die Modelle Watch D und D2 von Huawei diese Funktion an.

Neben Huawei und Samsung werden auch ausgewählte Xiaomi-Smartwatches mit einem Blutdrucksensor ausgeliefert. Die Xiaomi Watch H1 wurde 2023 vorgestellt, allerdings ist die Uhr nie offiziell in Deutschland von Xiaomi herausgebracht worden.

Mit der Einführung des Blutdrucksensors könnte Apple zu den anderen Herstellern aufschließen und Kunden einen Mehrwert bieten.

Nun seid ihr gefragt. Besitzt ihr eine Smartwatch und nutzt ihr sie bereits zur Überprüfung eurer Gesundheit? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.