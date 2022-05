Absurdes Design: Jetzt bekommt sogar schon der Arbeitsspeicher blinkende RGB-Lüfter

Mittlerweile gibt es praktisch jede PC-Komponente auf Wunsch mit RGB-Beleuchtung, was längst auch für Arbeitsspeicher gilt. Der Hersteller GeIL geht mit neuen DDR5-Modulen unter der bescheidenen Bezeichnung Hardcore Gaming Memory aber noch einen Schritt weiter: Sie setzen nicht nur auf RGB, sondern auf RGB-Lüfter.

Bislang werden die wenigen Lüfter für Arbeitsspeicher, die es gibt, meist als separater Aufsatz realisiert. In diesem Fall handelt es sich dagegen um zwei winzige und auf den ersten Blick kaum zu erkennende Lüfter, die links und rechts am Rand direkt in den Kühlkörper des RAM-Moduls integriert sind.

Wie sehr sich die Geister beim Thema RGB-Beleuchtung scheiden können, zeigte auch eine Reddit-Diskussion zu einem PC, der von den üblichen So sieht mein Gaming-Rig -Beiträgen deutlich abweicht:

139 7 Staub statt RGB-Bling-Bling Warum ein simpler PC unter Bastlern viel Lob erntet

Was sollen die RGB-Lüfter und braucht man sie?

Die Lüfter sollen laut Hersteller dazu dienen, den Betrieb des Arbeitsspeichers in einem idealen Temperaturbereich zu ermöglichen, auf lange Sicht Stabilität sowie Zuverlässigkeit zu garantieren und bessere Ergebnisse beim Übertakten zu erzielen.

Gegenüber den oben erwähnten RAM-Lüfterlösungen in Form eines Aufsatzes hat die Variante von GeIL außerdem einen unbestreitbaren Vorteil: Die Höhe der Speichermodule bleibt vergleichsweise niedrig. Das macht Inkompatibilitäten mit ausladenden CPU-Kühlern unwahrscheinlicher.

Die große Frage lautet allerdings, ob man diese zusätzliche Kühlung braucht? Auch wenn es für die Langlebigkeit und einen stabilen Betrieb von PC-Hardware grundsätzlich eine gute Idee ist, für niedrige Temperaturen zu sorgen, stellt das bei Arbeitsspeicher erfahrungsgemäß keinen sehr wichtigen Faktor dar.

Erschwerend hinzu kommt der Umstand, dass die winzigen Lüfter ein klar hörbares und hochfrequentes Betriebsgeräusch mit sich bringen dürften. Ob sich die Drehzahl steuern und die Lüfter auf Wunsch abschalten lassen, geht aus der Pressemitteilung zu den neuen RAM-Modulen nicht hervor.

Kosten und Release: Auch der Preis ist noch unbekannt. Erscheinen sollen die neuen Module mit Taktraten von 4.800 bis 6.600 MHz, Spannungen von 1,1 bis 1,35 Volt und Kapazitäten von 32 bis 64 GByte weltweit im Juli.

Was haltet ihr von den neuen DDR5-Modulen mit winzigen RGB-Lüftern? Für Enthusiasten durchaus eine gute Idee, unnötiger Schnickschnack oder etwas dazwischen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!