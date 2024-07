Auf Steam erlebt eines der besten Rennspiele einen zweiten Frühling, der Grund dahinter ist traurig

Forza Horizon 4 erlebt vor dem Abdanken noch einen letzten großen Hype.

Es ist offiziell: Forza Horizon 4 wird am 15. Dezember 2024 aus sämtlichen digitalen Stores entfernt, darunter auch von Steam. Wie schon bei den Vorgängen sorgen auslaufende Lizenzvereinbarungen mit Musik- und Fahrzeuganbietern dafür, dass Microsoft das Spiel nicht mehr neu verkaufen darf.

Diese bedauernswerte Ankündigung entfacht die Leidenschaft der Fans noch einmal ordentlich, was sich in den Steam-Zahlen auf beeindruckende Weise niederschlägt.

Auf Steam gehen die Spielerzahlen durch die Decke

Mit einem Peak von 75.689 gleichzeitigen Spielerinnen und Spielern wurde in den letzten Tagen der Steam-Rekord des Rennspiels gebrochen. Durch die Steam Sommeraktion klettert Forza Horizon 4 aktuell sogar in die Top Ten der meistverkauften Titel, noch über Red Dead Redemption 2.

So viele gleichzeitige Spielerinnen und Spieler hat Forza Horizon 4 auf Steam noch nie gesehen. | © SteamDB

Forza Horizon 4 erschien ursprünglich 2018 nur im Microsoft Store, konkrete Spielerzahlen zum Release fehlen also. Was wir aber sagen können: Seit das Spiel 2021 auch auf Steam erschien, hat es nie so viele gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler gehabt wie jetzt. Zum Steam-Start im Jahr 2021 erreichten die Zahlen nämlich nur knapp 40.000.

Macht euch derweil keine Sorgen, dass ihr euch jetzt noch schnell hinters Lenkrad schwingen müsst, bevor es zu spät ist. Forza Horizon 4 wird zwar ab Ende des Jahres nicht mehr verkauft, spielen könnt ihr es aber weiterhin! Ob sich das lohnt, verrät unser Testvideo:

9:50 Forza Horizon 4 im Testvideo - Auch in Großbritannien ein Rennspieltraum

Dafür müsst ihr es allerdings vor der Store-Entfernung besitzen. Aktuell bietet sich dafür eine günstige Gelegenheit: Noch bis zum 11. Juli 2024 könnt ihr Forza Horizon 4 auf Steam für nur 14 Euro schießen.

Wenn ihr das Spiel euer Eigen nennt, bleibt es in eurer Spielbibliothek und ihr könnt weiterhin sowohl off- als auch online über den Asphalt heizen. Auch wenn ihr bisher über den Xbox Game Pass auf das Rennspiel zugegriffen und Zusatzinhalte gekauft habt, bleibt es euch erhalten.