Arc B580: Intels neue GPU feiert ihren Release - mit einer positiven Nachricht beim Preis

Heute startet die Intel Arc B580 Limited Edition in den Handel und entledigt sich aller Sorgen über zu hohe Preise.

Am 13. Dezember 2024 ist es so weit: Intel startet mit der Arc B580 in die zweite GPU-Generation »Battlemage« in den Handel. Nachdem gestern das Testembargo gefallen ist und zahlreiche Reviews sich lobend zur neuen Grafikkarte geäußert haben, ist eine Frage nach wie vor offen geblieben: Wie viel darf's denn kosten?

Denn während in den USA der Preis für das »Arc B580 Limited Edition« genannte Intel-Referenzdesign schon seit der offiziellen Ankündigung mit 249 US-Dollar feststeht, waren hierzulande nur vereinzelt Custom-GPUs mit einem Preisschild von 320 Euro aufwärts zu sehen.

Arc B580: Die UVP in Deutschland liegt klar unter der 300-Euro-Grenze

Pünktlich zum Verkaufsstart finden sich über die Preisvergleichs-Suchmaschine Geizhals nun die ersten Listungen der Battlemage-GPU. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) der Arc B580 beläuft sich demzufolge auf 289 Euro.

Angesichts der zahlreichen Benchmarks, die die Intel Arc B580 teils deutlich vor der Nvidia Geforce RTX 4060 und AMD Radeon RX 7600 sehen, liest sich diese UVP durchaus positiv.

Zum Vergleich: Die RTX 4060 startete für 329 Euro und ist derzeit bestenfalls für knapp 300 Euro erhältlich, während die RX 7600 mit 299 Euro als Einführungspreis an den Start ging - derzeit liegen Tiefstpreise bei rund 270 Euro.

Allerdings muss Intel bei den erwähnten Benchmarks weiterhin mit der Einschränkung leben, dass der Treiber nicht bei allen Spielen ordnungsgemäß funktioniert.

Ebenso bleibt abzuwarten, ob AMD und Nvidia im Zuge der kommenden RX-8000- und RTX-5000-Generation mit einer Überraschung aufwarten können; alternativ können im Zuge eines möglichen Abverkaufs der noch aktuellen GPUs die Preise so weit fallen, dass Intel Battlemage zumindest auf ersten Blick etwas an Attraktivität einbüßt.

58:53 Spielegrafik 2025: Warum uns das kommende Jahr umhauen wird

Aus dem Vergleich der US- und Euro-UVP zur Arc B580 lässt sich auch eine mögliche Preisempfehlung für die kleinere Arc B570 herleiten. Diese startet offiziell am 16. Januar in den Handel und wird in den USA für 219 US-Dollar geführt. Sollte Intel eine analoge Umrechnung vornehmen, würde diese Intel-GPU bei uns für rund 250 Euro landen.

290 Euro für Battlemage – reicht das, um für euch eine preislich attraktive GPU-Alternative darzustellen? Oder bleibt ihr AMD/Nvidia aufgrund von Treiberstabilität und Features wie FSR/DLSS treu? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!