Die ersten Custom-GPUs der Arc B580 werden zum Start für hohe Europreise gelistet. (Bildquelle: Sparkle)

Gestern präsentierte Intel nach Leaks im Tagestakt die ersten Grafikkarten der Battlemage-Serie. Mit der Arc B570 und der Arc B580 will sich der Hersteller im zweiten Anlauf in der Budget- und Mittelkasse etablieren und verspricht dafür eine ordentliche Leistung in 1080p- und 1440p-Auflösung.

Los geht es am 13. Dezember mit der Intel Arc B580 Limited Edition (das Referenzmodell), die für eine UVP von 249 US-Dollar in den Handel gehen soll. Eine Angabe fehlte allerdings bei der Vorstellung von Intel Battlemage: der Preis für den europäischen Raum.

Nun gibt es einen ersten Anhaltspunkt, welchen Aufpreis Custom-Hersteller für die Arc B580 gegenüber dem US-Markt verlangen. Beim Händler Proshop ist eine »Asrock Steel Legend Arc B580« für knapp 320 Euro gelistet.

In den USA ist dasselbe Modell ebenfalls bereits bei ersten Händlern gelandet. Hier wird die Custom-GPU für rund 270 US-Dollar geführt, was zu einem Unterschied von etwas weniger als 20 Prozent führt.

Zum Vergleich: Die Intel Arc A580 Limited Edition hatte »nur« zehn Prozent Aufschlag zwischen den USA (180 US-Dollar) und Europa (200 Euro).

Weitere Custom-Modelle zur B580 finden sich ebenfalls auf Proshop wieder, die jeweils einen Preis von rund 330 Euro für die »Asrock B580 Challenger OC« sowie rund 340 Euro für die »Sparkle Arc B580 Titan OC« aufrufen.

22:29 Neue Spiele im Dezember - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

Arc B580: Mehr als 300 Euro UVP sind zwar möglich, aber auch nicht in Stein gemeißelt

Die Diskrepanz zum US-Preis ist zumindest beim Challenger-Modell sogar noch größer, denn hier wird die Sparkle-GPU für rund 260 US-Dollar vertrieben. Mit diesen Angaben ist die Messe für eine Intel Arc B580 unterhalb von 300 Euro immerhin noch nicht komplett gelesen.

Proshop selbst ist bei unserem stichprobenartigen Preisvergleich verschiedener verfügbarer Custom-GPUs nur selten als günstigster Anbieter aufgefallen. Entsprechend ist denkbar, dass hier ein kleiner Preisaufschlag aufgerufen wird, da man die Intel-GPUs als Erstes im deutschen Online-Handel führt.

Auch von der pessimistischen Milchmädchenrechnung mit einem Aufschlag von zwanzig Prozent zwischen US- und Euro-Markt würde zumindest die Arc B580 Limited Edition für einen Preis von knapp 300 Euro starten.

Die kleinere Arc B570 wäre in dieser Gleichung wohl zwischen 260 und 270 Euro zu verorten. Hier müssen wir uns aber voraussichtlich noch länger bis zu einer offiziellen Preisangabe gedulden, da diese GPU erst am 16. Januar 2025 im Handel erscheint.

In beiden Fällen bleibt ungeachtet der offiziellen Intel-UVP ohnehin abzuwarten, wie sich die Battlemage-Grafikkarten tatsächlich in unabhängigen Benchmarks schlagen werden – auch wenn die Herstellerangaben durchaus Mut machen. Deshalb wollen wir von euch wissen: Bei welchem Preis wären die neuen Intel-GPUs für euch eine Überlegung wert?