Wenn euch normale Grafikkarten zu günstig sind, bringt Asus schon bald eine neue Möglichkeit, Geld aus dem Fenster zu werfen

Eines der Highlights der Grafikkarte ist das gebogene Display. (Bild: Asus)

Zur Feier des 20. Jubiläums der »ROG«-Marke hat Asus eine besonders luxuriöse Variante der RTX 5090 vorgestellt. Der Preis dürfte allerdings vor allem für Kopfschütteln sorgen.

Grafikkarte für über 6.000 Euro

Seit 2006 bietet Asus unter dem Label »Republic of Gamers« speziell für Gamer gefertigte Hardware. Zur Feier des 20. Jubiläums wurde eine komplette Sonderkollektion vorgestellt. Das Prunkstück ist dabei die »ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20«.

Die Grafikkarte bietet dabei nicht nur ein spezielles Kühlkonzept, bestehend aus vier Lüftern, Flüssigmetall und Vapor Chamber, sondern auch ein um die Ecke gebogenes AMOLED-Display, das der GPU einen ganz einzigartigen Look verleiht.

Besonders ist auch die Backplate des Modells. Dieses besteht nämlich aus Glas, wodurch die Platine der Grafikkarte frei einsehbar ist.

Wie das in Aktion aussieht, könnt ihr euch hier im Trailer ansehen:

0:58 Zum 20. Jubiläum bringt Asus eine Luxus-Grafikkarte mit gebogenem Displayund Flüssigmetall

Autoplay

Laut Asus soll die UVP der Luxus-Grafikkarte im DACH-Raum bei 5.799 Euro liegen, wenn sie zwischen Ende Juli und Anfang August 2026 in den Handel kommt. In der Realität dürfte der Preis aber nochmal ein ganzes Stück höher ausfallen.

Beim französischen Technik-Händler LDLC ist die »ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20« schon jetzt für 6.499,95 Euro gelistet. Demnach soll sie ab dem 8. Juli lieferbar sein.

Es geht auch noch teurer: Asus hat in den vergangenen Jahren ein Faible für besonders teure und limitierte Grafikkarten entwickelt. Für die »ROG Matrix Platinum Geforce RTX 5090« werden online etwa zwischen 7.000 Euro und 10.000 Euro aufgerufen.

Unvergessen ist natürlich auch die vergoldete »ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition OC«, die schon vor der Speicherkrise erst ab ca. 8.000 Euro zu haben war.

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Im Vergleich dazu ist die neue Sonderedition ja fast schon ein Schnäppchen und traurigerweise preislich gar nicht mehr so weit von »normalen« Versionen der RTX 5090 entfernt, wie man meinen würde. Die kommen dann zwar ohne gebogenes AMOLED-Display, liefern ansonsten aber trotzdem mehr als ausreichend Leistung. Viel einfacher zu bekommen sind sie aber auch nicht wirklich.