Die Switch 2 wird besser, aber auch schwerer: Nintendo hat angekündigt, wann die neuen Modelle mit austauschbarem Akku kommen

Die Nintendo Switch 2 bekommt bald ein neues Modell spendiert. (Bild: Nintendo)

Im Februar 2027 tritt eine neue EU-Verordnung in Kraft, die vorschreibt, dass der Austausch von Batterien und Akkus in bestimmten Geräten vereinfacht oder generell ermöglicht werden muss.

Nintendo hat nun bekannt gegeben, wann die überarbeiteten Modelle des aktuellen Sortiments eingeführt werden und was sich ändert.

Nintendo bereitet sich auf neue Regeln vor

Der Akku gehört bei vielen Geräten zu den Komponenten, die zuerst den Geist aufgeben. Oft kann die Batterie aber nicht einfach ausgetauscht werden, was einen Neukauf oder eine teure Reparatur erforderlich macht.

Die neue EU-Verordnung soll genau das ändern und so Kunden schützen und die Produktion von Elektroschrott eindämmen.

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Autoplay

Auf der offiziellen Webseite hat Nintendo nun verraten, wann mit den neuen Modellen zu rechnen ist. Unter Umständen kann es sich also lohnen, mit dem Kauf noch zu warten.

Die wohl wichtigste Information ist dabei, dass die neue Nintendo Switch 2 mit austauschbarem Akku im Herbst 2026 eingeführt wird. Die mitgelieferten Joy-Con 2 werden ebenfalls über austauschbare Akkus verfügen.

Die Batteriekapazität der Konsole sinkt dadurch um ein Prozent im Vergleich zum aktuellen Modell. Außerdem ist es mit 411 Gramm genau zehn Gramm schwerer. Mit den neuen Joy Con 2 sind es insgesamt sogar 14 Gramm mehr.

Alle weiteren Infos auf einen Blick:

Produkt Release Infos Nintendo Switch 2 Herbst 2026 Akku: 5.172 mAh statt 5.220 mAh

Gewicht: 411 g statt 401 g Joy-Con 2 2er-Set

Joy-Con 2 (L)

Joy-Con 2 (R) Winter 2026 Akku: Keine Änderung

Gewicht: Joy-Con 2 (L) 68 g statt 66 g

Joy-Con 2 (R) 69 g statt 67 g Nintendo Switch 2 Pro Controller Winter 2026 Akku: 897 mAh statt 1.070 mAh

Gewicht: 228 g statt 235 g Nintendo-64-Controller für Nintendo Switch Anfang 2027 Akku: Keine Änderung

Gewicht: 234 g statt 233 g Nintendo-GameCube-Controller für Nintendo Switch 2 Anfang 2027 Akku: 525 mAh statt 500 mAh

Gewicht: 215 g statt 210 g

Insgesamt fallen die Änderungen also minimal aus. Einzig beim Nintendo Switch 2 Pro Controller lohnt sich ein zweiter Blick. Hier schrumpft der Akku nämlich um satte 16 Prozent. Das kann durchaus ein paar Stunden Unterschied bedeuten.

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Allgemein sind es aber natürlich gute Änderungen, die allen Nintendo-Fans zugute kommen. Wer sich für den N64- oder den GameCube-Controller interessiert, sollte übrigens genau nachdenken, wann er das jeweilige Gamepad kauft. Jedes Mitglied von Nintendo Switch Online darf nämlich nur je ein Exemplar der Retro-Controller bestellen. Im Zweifel lohnt es sich hier, auf die neuen Modelle zu warten.