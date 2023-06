Das Asus Zenfone 10 ist wohl das beste kleine Android-Handy - und bringt sogar ein verlorenes Feature zurück

Seit geraumer Zeit stellt der Hardware-Hersteller Asus Smartphones her. Die Zenfone-Serie ist bekannt dafür, dass sie in einem - für heutige Verhältnisse - handlichen Formfaktor daherkommt.

Mit an Bord: die fast schon verloren geglaubte Klinkenbuchse am Smartphone.

Was unter der Haube des kompakten Android-Flaggschiffs steckt, und wie (positiv) die internationale Presse das Gerät bewertet, erfahrt ihr hier.

Kommen wir gleich zu den Alleinstellungsmerkmalen des Smartphones: Das Zenfone 10 von Asus ist mit einem 5,9 Zoll großen OLED-Display ausgestattet Das Handy erreicht ein Gesamtgewicht von lediglich 172 Gramm.

Dieser Formfaktor ist - gerade bei Android - selten geworden. Das gilt auch für die 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse am Handy.

Das Display löst mit 2.400 x 1.080 Bildpunkten (Full HD+) bei einer Pixeldichte von 445 ppi auf. Es unterstützt eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz.

Angetrieben wird der kleine Handschmeichler vom aktuellen Top-Notch-SoC von Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 2.

Ergänzt wird der Prozessor durch wahlweise 8 GByte/256 GByte Arbeitsspeicher oder 16 GByte/512 GByte Speicher (UFS 4.0).

Wie es sich für ein Flaggschiff gehört, ist das Zenfone 10 IP68-zertifiziert. Damit ist es gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

Was gibt es über die Kamera zu berichten? Für Fotos und Videos stehen die folgenden Objektive zur Verfügung:

Die Hauptkamera unterstützt die gängigsten Videoformate bis zu 8K bei 24 Bildern pro Sekunde.

Der Akku des Zenfone 10 hat eine Kapazität von 4.300 mAh. Er unterstützt kabelloses Laden mit 15 Watt sowie Reverse Charging mit 5 Watt. Wenn man das Handy über ein Kabel mit dem Stromnetz verbindet, wird der Akku mit einer Leistung von 30 Watt aufgeladen.

Ab Werk ist das Android-Handy mit Android 13 und (wahlweise) der angepassten Benutzeroberfläche von Asus im Einsatz. Zwei OS-Updates und vier Jahre Sicherheitsupdates verspricht der Hersteller.

Das Asus Zenfone 10 startet mit einem Vorbesteller-Preis von 800 Euro (statt 850 Euro). Folgende Farben stehen dabei zur Auswahl:

Die ersten Reviews zum neuen Flaggschiff aus dem Hause Asus sind bereits veröffentlicht und durchweg positiv. Die Kollegen von XDA-Developers attestieren dem Handy eine »großartige Kamera« für die meisten Situationen.

Autor Adam Conway lobt außerdem die Wahl zwischen Stock-Android und dem angepassten UI von Asus. Das Fazit fällt wie folgt aus:

Das Asus Zenfone 10 nimmt, was an der vorherigen Generation großartig war, und verbessert es, ohne das zu verlieren, was das Telefon so wunderbar machte. Es ist immer noch kompakt, aber voll von High-End-Spezifikationen und hilfreichen Software-Funktionen, um es zum perfekten kleinen Telefon zu machen.

Adam Conway, XDA Developers