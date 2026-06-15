3 Gründe, warum ihr die Steam Machine vielleicht schon in ein paar Tagen seht

Die Steam Machine ist ein kleiner Gaming-PC mit SteamOS. (Bildquelle: Valve)

Valves Steam Machine könnte nur noch wenige Tage entfernt sein; sollten die bisherigen Hinweise akkurat sein, erwartet uns der Release noch in diesem Monat.

Darum ist das wichtig: Valve wird mit der Steam Machine eine Alternative zu klassischen Spielekonsolen, wie etwa der PlayStation 5 oder der Xbox Series X, bieten. Der kleine Würfel ist im Grunde ein Gaming-PC, der wenig Platz auf dem Tisch oder beim Fernseher einnimmt und vollständig mit dem Controller bedient werden kann. Spieler und Spielerinnen sehnen sich seit Monaten nach Informationen zum Preis und Release-Datum – zu Letzterem gibt es jetzt drei große Hinweise.

6:16 Valve stellt drei neue Hardware-Produkte vor, darunter die Steam-Machine – einen winzigen Gaming-PC

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Steam Machine: Drei Gründe, die für einen baldigen Release sprechen

Grund Nr. 1: Von Valve selbst kommt die Bestätigung, dass die Steam Machine noch in diesem Sommer erscheinen soll. Ausgehend vom meteorologischen Kalender, grenzt das den Release-Zeitraum auf die Zeit zwischen dem 21. Juni und dem 23. September 2026 ein.

Grund Nr. 2: Ein Community-Mitglied des Steam-Machine-Subreddits hat einige FCC-Listeneinträge entdeckt, die auf einen Release vor dem 29. Juni deuten.

Der Nutzer hat die Einträge des neuen Steam Controllers mit denen für die Steam Machine verglichen und festgestellt, dass die Bedienungsanleitung für die neue Valve-Hardware am 29. Juni veröffentlicht werden soll. Beim Steam Controller ist die Anleitung erst nach dem Release erschienen. Es ist also möglich, dass es bei der Steam Machine ähnlich ablaufen wird.

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Grund Nr. 3: Das X-Konto »Steam Hardware Updates« soll schon einige Informationen zur Steam Machine unter der Hand erhalten haben und er kolportiert einen Release zwischen dem 22. und 30. Juni 2026.

Laut dem Leak sollen erste Personen schon Testmuster der Steam Machine und der Steam Frame (die neue VR-Brille) erhalten haben. Zusätzlich liefert das X-Konto weitere Details zur Steam Machine:

Die Steam Machine kommt mit einem Steam Controller und einer Montagehalterung.

Die austauschbaren Faceplates kamen in einer separaten Verpackung.

Das Review-Embargo soll am 23. Juni 2026 verstreichen.

Der Leaker hält einen simultanen Release von Steam Machine und Steam Frame für wahrscheinlich.

Die wichtigste Frage bleibt unklar: Was wird die Steam Machine kosten? Der Preis bleibt selbst nach all den Leaks ein Mysterium. Wir gehen davon aus, dass die Steam Machine nicht gerade günstig wird – dafür sprechen auch hier drei Gründe:

Das Steam Deck OLED hat erst in jüngster Vergangenheit eine saftige Preiserhöhung erhalten und kostet jetzt 780 Euro. Die Steam Machine ist etwa sechsmal so schnell und dürfte deswegen deutlich mehr kosten.

Die Steam Machine kommt im Bundle mit dem Steam Controller, der alleine schon 100 Euro kostet.

Hohe Herstellungskosten treiben die Hardwarepreise nach oben und die Steam Machine wird davon ebenfalls betroffen sein.

Am Ende könnte Valve einen niedrigeren Preis für die Steam Machine über Software-Verkäufe subventionieren, allerdings scheint die Bereitschaft der Hersteller dafür zu sinken, was die Preiserhöhungen bei Konsolen und Handhelds in jüngster Zeit gezeigt haben.

Freut ihr euch auf die Steam Machine? Bei welchem Preis würdet ihr sie euch kaufen? Schreibt es uns gern in die Kommentare!