Turtle Beach - Drei neue Gaming-Headsets der Atlas-Serie vorgestellt

Mit der neuen Atlas-Serie hat Turtle Beach drei neue Headsets im Gepäck, die speziell auf die Bedürfnisse von PC-Gamern zugeschnitten sein sollen: das Atlas One, das Atlas Three und das Elite Atlas. Einer offiziellen Pressemitteilung zufolge hat Turtle Beach bei der Entwicklung der Headsets mit verschiedenen E-Sport-Teams zusammengearbeitet, um ein möglichst rundes Gesamtpaket aus Soundqualität und Komfort zu schaffen.

Das Atlas One Headset kommt zum Preis von 49,99 Euro auf den Markt und verfügt neben Windows Sonic Surround Sound über folgende Features:

Für das Atlas Three werden 79,99 Euro fällig. Neben Spielen soll sich dieses Headset auch für den Genuss von Filmen und Musik eignen und ist dazu folgendermaßen konzipiert:

Das dritte Headset im Bunde ist das Elite Atlas für 99,99 Euro. Zusammen mit den E-Sport-Teams Optic Gaming und Astralis hat Turtle Beach dieses Headset entwickelt, das mit folgenden Features ausgestattet ist:

Informationen, ab wann die neuen Headsets lieferbar sein werden, gibt es bislang noch nicht. Wir gehen aber davon aus, dass die Hardware in Kürze im offiziellen Shop des Herstellers verfügbar sein wird.

