Solarauto ohne Lenkrad: Chinesische Forscher präsentieren kurioses Fahrzeug

Würdet ihr euch in ein Fahrzeug setzen, dass keine Möglichkeit bietet, manuell zu steuern? Genau das soll in einigen Jahren zu unserem Alltag gehören. Das autonome Fahren ist schon seit geraumer Zeit eine große Herausforderung, der sich zahlreiche Unternehmen und Forschungsteams weltweit stellen. Nun hat ein Team aus China einen interessanten Prototypen vorgestellt, der zwei Besonderheiten aufweist: Es hat große Solarflächen auf dem Dach verbaut - und verzichtet komplett auf ein Lenkrad.

Energie der Sonne soll für Antrieb reichen

Hinter dem chinesischen Vehikel steckt kein kleines Team. Vielmehr handelt es sich um einen Zusammenschluss von 42 Unternehmen und drei Universitäten, die gemeinsam an dem Tianjin getauften Fahrzeug tüfteln.

Bei Tianjin wird nach wie vor ein Elektromotor verbaut. Das Besondere ist aber die Art und Weise, wie dieser aufgeladen wird: Ein 8,1 m² großes Solarmodul ermöglicht es, den Tianjin durch die Kraft der Sonne in Bewegung zu setzen, der Griff zur Steckdose bliebe euch also erspart.

Erwartet aber kein Rennauto: Der Tianjin ist derzeit weder für hohe Geschwindigkeiten noch für große Reichweiten ausgelegt. Die Solarenergie reicht für 7,6 kWh, was in einer Spitzengeschwindigkeit von 79,2 km/h und einer maximalen Reichweite von 74,8 km resultiert. Urlaubsreisen sind damit also noch nicht möglich, lokale Kurzstrecken am eigenen Wohnort aber sehr wohl.

Autonomes Fahren auf einer neuen Stufe

Das Solarmodul ist aber wie bereits erwähnt nicht die einzige Besonderheit am Tianjin. Denn das chinesische Team will nach eigenen Angaben bereits erreicht haben, woran große namhafte Unternehmen wie Tesla, Mercedes und Waymo noch arbeiten: Die Bedingungen für das autonome Fahren der Stufe 4 sollen erfüllt werden.

Was hat es mit den Leveln beim Autonomen Fahren auf sich? Um besser einschätzen zu können, in welchem Umfang ein Fahrzeug die Aufgaben des Fahrers übernehmen kann, sprechen Fachleute von insgesamt fünf verschiedenen Stufen oder auch Leveln. Level 4 bedeutet: Das Fahrzeug fährt bereits überwiegend selbstständig, dennoch muss der Fahrer noch fahrtüchtig sein, um gegebenenfalls eingreifen zu können. Der Autohersteller BMW hat zu diesem Thema eine Infoseite erstellt, die ihr euch bei Interesse anschauen könnt.

Aus diesem Grund gibt es im Tianjin auch kein Lenkrad. Stattdessen gibt es nur einen im Dashboard verbauten Touchscreen, auf dem Daten zur Geschwindigkeit und weitere Befehle angezeigt werden.

Wie das ganze in Aktion aussieht, könnt ihr euch in diesem Video anschauen, dass vom Team auf Youtube veröffentlicht wurde:

Bis der Tianjin als fertiges Fahrzeug auf dem Markt erscheint, dürfte es aber noch einige Zeit dauern. Aktuell ist erst einmal eine ausgedehnte Tour durch das ganze Land geplant, um die Fähigkeiten des kleinen Gefährts unter Beweis zu stellen.

Derweil forschen auch andere Unternehmen fleißig an rein durch Solarenergie betriebenen Fahrzeugen. Das Lightyear Zero verspricht gar, monatelang nicht ans Aufladen des Autos denken zu müssen, weil sich die Solarzellen um alles kümmern würden.

Ihr seht: Weltweit wird an vielen wichtigen Projekten für eine bessere Zukunft geforscht. Für deren Realisation werden aber auch reichlich Ressourcen benötigt, von denen erst kürzlich riesige Mengen gefunden wurden - und zwar außerhalb von China:

Wie würde euch die Vorstellung gefallen, in einem Fahrzeug Platz zu nehmen und sich um nichts mehr kümmern zu müssen? Fändet ihr es gruselig oder gar außerordentlich komfortabel? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!