Der neue Star-Wars-Chef verspricht für die Zukunft mehr Qualität, statt eine Quote zu erfüllen

Qualität statt Quantität? Sollte Lucasfilm bei Star Wars tatsächlich diesen Weg einschlagen, dürfte das bei vielen Fans durchaus auf Zuspruch stoßen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Für den Krieg der Sterne bricht eine neue Ära an: Kathleen Kennedy verabschiedet sich als Lucasfilm-Chefin und überlässt Dave Filoni sowie Lynwen Brennan das Ruder. Ob das die Rettung von Star Wars wird, die sich viele Fans von der neuen Führung versprechen, bleibt abzuwarten.

Fest steht aber allemal, dass große Teile der Community mit dem aktuellen Zustand ihres liebsten Sci-Fi-Franchises nicht allzu zufrieden sind.

An den Sequels und dem Abschluss der Skywalker-Saga scheiden sich die Geister (um es gelinde zu formulieren), viele versprochene Kino-Projekte kamen gar nicht erst heraus und ein Großteil der TV-Serien enttäuschte eher als zu überzeugen (Andor natürlich ausgenommen).

Dave Filoni will (vorerst) keine Quota erfüllen

Jetzt wurde Dave Filoni im Gespräch mit Collider ganz konkret danach gefragt, auf wie viele Star-Wars-Filme und -TV-Serien pro Jahr man zukünftig abzielt. Dabei liefert Filoni die recht diplomatische Antwort, dass Lucasfilm erst einmal andere Prioritäten zu setzen plant:

Für mich geht es zunächst nicht darum, mich dafür auf eine konkrete Zahl festzulegen. Ich will mich erstmal einfach nur mit Geschichten und ihrem jeweiligen Potenzial beschäftigen und dann planen, was ich daraus mache. Ich glaube, dass es sinnvoller ist, erstmal eine übergreifende Idee zu haben und dann zu sagen: Okay, dafür brauchen wir erstmal so viel, um das haben zu können. Es gibt außerdem noch bestimmte Dinge, die bereits in Gang gesetzt wurden und die ich natürlich fortsetzen möchte. Jon [Favreau] und ich arbeiten schon seit vielen Jahren ganz hervorragend zusammen, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen. Ich will mir also die Geschichten anschauen, die ich gerade plane und entwerfe, und ich schaue mir auch andere kreative Talente an, die ebenfalls großartige Geschichten liefern und ich versuche einen Weg zu finden, wie das alles zusammenpasst.

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So sieht aktuell die Zukunft von Star Wars aus

Dave Filoni und Jon Favreau (Iron Man) haben bei Star Wars etwa gemeinsam die TV-Serie The Mandalorian verantwortet, auf die am 20. Mai 2026 jetzt ein Kinofilm folgt. Damit wird die circa siebenjährige Kinopause des Sternenkriegs nach Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers beendet.

Mit der Aussage, dass bestimmte Dinge bereits in Gang gesetzt wurden, dürfte sich Filoni auf gleich mehrere Projekte beziehen. So etwa die zweite Staffel seiner Ahsoka-Serie, die im Frühjahr 2027 bei Disney Plus erscheinen soll. Oder aber auch der nächste Kinofilm Star Wars: Starfighter, der am 26. Mai 2027 folgt.

Ebenso arbeitet Simon Kinberg (Star Wars Rebels, X-Men: Dark Phoenix) an einer eigenen Filmtrilogie, die das nächste große Kapitel von Star Wars einläuten soll. Nähere Details dazu sind allerdings bislang nicht bekannt.

Mehr zu den kommenden Filmen und TV-Serien aus einer weit, weit entfernten Galaxis könnt ihr in der obigen Linkbox nachlesen.