Heute findet das größte Google-Event des Jahres statt, drei große Neuerungen der Google I/O kennen wir schon

Morgen steht einiges Neues an im Hause Google. (Bildquelle: Google)

Tech-Fans aufgehorcht! Heute um 19 Uhr stellt Google wie jedes Jahr zu dieser Zeit einige Neuheiten vor, die euch im Alltag unterstützen sollen.

Wir verraten euch, was ihr von der Google I/O erwarten könnt.

Es dürfte die wenigsten unter euch überraschen, doch es wird hauptsächlich um KI gehen. Die größten Neuerungen zu Android und den Google-Pixel-Handys gab es nämlich schon letzte Woche am 12. Mai 2026 bei der Android Show.

Das könnt ihr zur Google I/O 2026 erwarten

Während Google offiziell noch dichtmacht, zeichnen Leaks, App-Code-Analysen und Insider-Berichte bereits ein relativ klares Bild für das Event am 19. Mai.

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Google Omni: Videobearbeitung per Textbefehl

Tech-Fans, Creators und alle, die es werden wollen, werden dieses Tool wahrscheinlich lieben – vorausgesetzt, es hält, was es verspricht.

Was wird vermutet? Omni könnte ein hochentwickeltes KI-System sein, das tiefgreifende Videobearbeitung per natürlicher Spracheingabe (Prompts) ermöglicht. Nutzer müssten sich demnach nicht mehr durch verschachtelte Menüs professioneller Schnittprogramme wühlen, sondern könnten der KI einfach sagen, welche Änderungen sie wünschen.

Omni könnte ein hochentwickeltes KI-System sein, das tiefgreifende Videobearbeitung per natürlicher Spracheingabe (Prompts) ermöglicht. Nutzer müssten sich demnach nicht mehr durch verschachtelte Menüs professioneller Schnittprogramme wühlen, sondern könnten der KI einfach sagen, welche Änderungen sie wünschen. Woher kommt die Info? Eine offizielle Ankündigung seitens Google gibt es bislang nicht. Die Spekulationen stützen sich primär auf einen unbestätigten Thread-Post des von TestingCatalog, der vermeintliche interne Datenstrukturen und Hinweise auf das Tool dokumentieren will.

Jan Stahnke: Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, würde Google damit die Hürde für Videobearbeitung deutlich senken. Das könnte einerseits viele Leute motivieren, eigenen Content zu machen. Andererseits könnte es bereits aktiven Kreatoren und Kreatorinnen auch die Arbeit erleichtern. Die tatsächlichen Fähigkeiten des Tools werden hier entscheidend sein, vor allem im Vergleich zu professionellen Produzenten.

Gemini Spark: Mehr Leistung bei Agenten?

Wer sich schon länger ärgert, dass Chatbots bisher nur auf direkte Befehle warten, anstatt im Hintergrund echte Arbeit abzunehmen, sollte dieses potenzielle Update im Auge behalten.

Was wird vermutet? Mit Gemini Spark könnte Google versuchen, die sogenannten Agenten-Funktionen (AI Agents) spürbar auszubauen. Diese neuen Agenten könnten komplexe, mehrstufige Aufgaben eigenständig planen und ausführen – etwa Workflows verwalten, selbstständig Probleme lösen oder im Hintergrund mit Drittanbieter-Apps interagieren.

Mit Gemini Spark könnte Google versuchen, die sogenannten Agenten-Funktionen (AI Agents) spürbar auszubauen. Diese neuen Agenten könnten komplexe, mehrstufige Aufgaben eigenständig planen und ausführen – etwa Workflows verwalten, selbstständig Probleme lösen oder im Hintergrund mit Drittanbieter-Apps interagieren. Woher kommt die Info? Das US-Fachmagazin 9to5Google berichtet von Insider-Infos über das geplante Update. Zudem ist ein unbestätigter Leak auf Reddit im Forum r/GeminiAI aufgetaucht, der Screenshots einer angeblichen geschlossenen Beta-Phase inklusive einer neuen Benutzeroberfläche für diese Agenten zeigt.

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Jan Stahnke: Autonome KI-Agenten sind momentan für viele Tech-Unternehmen gefühlt der heilige Gral. Wir haben schon diverse Gehversuche in der Richtung gesehen, sei es von Claude, Google OpenAI oder anderen Tech-Unternehmen.

Wenn Spark hält, was die Leaks versprechen, bewegen wir uns weg vom reinen Frage-Antwort-Spiel hin zu Software, die uns tatsächlich lästige Alltags- und Büro-Workflows abnimmt, wie wir uns das seit Jahren vorstellen, aber nie richtig bekommen haben.

Die größte Hürde wird hierbei die Zuverlässigkeit sein. Niemand will einen digitalen Assistenten, dessen Fehler man am Ende mühsam selbst korrigieren muss. Ich muss jedenfalls noch überzeugt werden. Vielleicht schafft Google das morgen.

Gemini Live: Kommen 7 neue Sprachmodelle?

Wer sein Smartphone gerne als echten Gesprächspartner nutzt, könnte heute Abend ein dickes Performance-Upgrade spendiert bekommen.

Was wird vermutet? Google plant offenbar eine Aufteilung des Echtzeit-Modus Gemini Live in sieben verschiedene Sprachmodelle. Vier davon sollen GPS-Zugriff erhalten, um ortsbezogene Daten wie Live-Wetter im Gespräch zu nutzen. Drei Modelle arbeiten isoliert, für maximale Privatsphäre. Die eigentliche Überraschung ist ein Premium-Modell namens »Capybara«, das intern auf dem mächtigen Gemini 3.1 Pro basieren soll.

Google plant offenbar eine Aufteilung des Echtzeit-Modus Gemini Live in sieben verschiedene Sprachmodelle. Vier davon sollen GPS-Zugriff erhalten, um ortsbezogene Daten wie Live-Wetter im Gespräch zu nutzen. Drei Modelle arbeiten isoliert, für maximale Privatsphäre. Die eigentliche Überraschung ist ein Premium-Modell namens »Capybara«, das intern auf dem mächtigen Gemini 3.1 Pro basieren soll. Woher kommt die Info? Das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtet über einen Code-Fund in der aktuellen Google-App (v17.18.22). Analysten stießen dort auf das versteckte Auswahlmenü, das die sieben Varianten listet.

Jan Stahnke: Die angeblich kommende Neuauflage der Sprachfunktion kann eigentlich nur Fortschritt bringen. Bisher ist Voice nämlich kaum mehr als ein Chat mit Spracheingabe. Das kann in manchen Situationen zwar praktisch sein, doch der Nutzen hält sich bisher in Grenzen.

Der Zugriff auf GPS könnte beispielsweise während Autofahrten praktisch sein. Das klingt bisher nach einem netten Update, aber nichts Weltbewegendes.

Bleibt nur die Frage, ob das wirklich schon alles war. Sieben Modelle sind immerhin recht viele neue Spielsachen. Ich rechne damit, dass sich einige davon auf die neuen Agentic-Funktionen beziehen werden, doch das bleibt abzuwarten.

Das sind die bisher unbekannten Voice-Models von Google. (Bildquelle: Forbes)

Fazit: Agenten, Voice und wenig Fakten

Der Fokus scheint bei den bisher bekannten Infos klar: Agenten werden wahrscheinlich der Star der Show, während andere Funktionen wie Gemini Live recht große Updates bekommen.

Ob all diese Leaks und Funde am Ende der Wahrheit entsprechen und heute tatsächlich als fertige Produkte angekündigt werden, erfahren wir erst am Abend der Keynote. Wir werden das Event ab 19 Uhr für euch mitverfolgen und zeitnah darüber berichten, was davon handfeste Fakten sind und was vorerst reine Theorie bleibt.

Außerdem gehen wir davon aus, dass es einige Ankündigungen gibt, von denen wir im Vorfeld nichts gehört haben. Dennoch wird sich die Keynote hauptsächlich um KI drehen.