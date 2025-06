Autos leuchten seit vielen Jahren gleich, doch das könnte sich bald für mehr Sicherheit ändern: Forscher schlagen Bremslicht an unerwarteter Stelle vor

Schaubild mit Fahrzeugen, die ein vorderes Bremslicht haben. (Quelle: TU Graz)

Beleuchtung hat bei Autos schon immer eine zentrale Rolle gespielt. Sie erhellen die Straße, wenn es dunkel ist oder signalisieren anderen Verkehrsteilnehmern die eigene Absicht.

Geht es nach Forschern der Technischen Universität Graz, würden Fahrzeuge in Zukunft neben den traditionellen hinteren Bremslichtern auch vorn und an den Seiten mit Bremslichtern ausgestattet werden.

Das ist passiert: Ein Forschungsteam der Technischen Universität Graz hat im Rahmen einer Studie untersucht, ob zusätzliche Bremslichter für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen können.

Dazu wurden 200 Pkw-Unfälle an österreichischen Kreuzungen untersucht. Eine Simulation der Unfälle mit Fahrzeugen, die ein vorderes Bremslicht besaßen, kam zu eindeutigen Ergebnissen:

Je nach Unfalltyp könnten zwischen 7,5 Prozent und 17 Prozent aller Unfälle vermieden werden.

Zusätzlich würde sich die Intensität eines Unfalls bei bis zu einem Viertel der Fälle reduzieren.

Laut der Untersuchung würde ein Bremslicht an der Vorderseite von Fahrzeugen anderen Fahrern dabei helfen, die Absicht anderer Fahrer besser einschätzen zu können. So könnten Fahrer unter anderem besser abschätzen, ob ein abbiegendes Fahrzeug fahren oder abbremsen würde. Auch das Erlöschen von Bremslichtern gibt anderen Verkehrsteilnehmer wichtige Signale, auf die sie reagieren könnten.

Um die Wirkung weiter zu verbessern, empfehlen die Forscher zudem die Anbringung von Bremslichtern an der Seite von Fahrzeugen. Damit würden weitere Situationen im Straßenverkehr abgedeckt, bei denen ein vorderes Bremslicht von begrenztem Nutzen wäre. Es würde vor allem in Situationen, in denen die Fahrtrichtung verändert wird, helfen.

Ein Schaubild veranschaulicht Situationen im Straßenverkehr, bei denen zusätzliche Bremslichter die Zahl von Unfällen reduzieren würden.

Situationen, bei denen zusätzliche Bremslichter helfen, Unfälle zu vermeiden. (Quelle: TU Graz)

Laut den Forschern würden sich grüne Bremslichter relativ einfach vorn in bestehende Fahrzeuge integrieren lassen, um die Sicherheit zu verbessern.

Was haltet ihr von der Studie? Würdet ihr bei eurem Fahrzeug ein erweitertes Bremssystem nachrüsten? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.