Da ist er: Der erste Steam-Deck-Rivale mit SteamOS statt Windows

Der neue Ayaneo Next Lite in Weiß: der erste Handheld-PC mit SteamOS, der nicht von Valve stammt. (Bild: Ayaneo)

Als das Steam Deck vor knapp zwei Jahren veröffentlicht wurde, gab Valve-Chef Gabe Newell bekannt, dass das linuxbasierte Betriebssystem SteamOS auch auf weiteren Geräte erscheinen wird.

Inzwischen sind tatsächlich immer mehr Handheld-PCs erschienen - nach Asus und Lenovo ist erst vor kurzem auch MSI mit dem Claw-Handheld eingestiegen. Doch eines haben alle Handheld-PCs gemeinsam, die nicht das Steam Deck sind: sie haben Windows vorinstalliert.

Das ändert sich jetzt, ab morgen. Ayaneo hat den Next Lite angekündigt: Einen Handheld-PC mit SteamOS.

Ayaneo Next Lite: Das ist bisher bekannt

Der Ayaneo Next Lite ist der allererste Handheld-PC mit SteamOS, der nicht von Valve selbst stammt.

Bei einem so einzigartigen Alleinstellungsmerkmal würde man annehmen, dass Ayaneo eine solche Ankündigung mit großen Paukenschlägen begleiten sollte. Stattdessen entschied sich das Unternehmen ganz bescheiden für einen Post bei Weibo - die chinesische Social-Media-Plattform.

In dem Beitrag wird SteamOS nicht einmal erwähnt: Diese Info hat das Unternehmen gegenüber Videocardz geteilt. Inzwischen gibt es eine offizielle Webseite, auf der Ayaneo SteamOS jedoch auch nicht erwähnt.

Ansonsten sind bisher noch nicht viele Informationen bekannt. Die Ankündigung ist mehr ein Teaser als eine solche.

Der Ayaneo Next Lite in Schwarz. (Bild: Ayaneo)

Die verbaute Hardware: Das Gerät sieht äußerlich nahezu identisch aus, wie der Ayaneo Next Pro, der schon seit einiger Weile auf dem Markt ist. Der Bildschirm misst 7 Zoll in der Diagonale und hat eine 800p Auflösung - wie das LCD-Steam Deck. Der Akku hat eine Kapazität von 47 Wh.

Mehr Informationen sind noch nicht bekannt, jedoch können wir anhand der Pro-Variante, die übrigens mit Windows statt SteamOS kam, mutmaßen, welche Hardware verbaut sein könnte. Dieser verwendet den Ryzen 7 5825U mit Vega-Grafik. Der Chip ist inzwischen zwei Jahre alt und es bleibt zu hoffen, dass der Next Lite eine aktuelle APU spendiert bekommt.

Auf der Webseite von Ayaneo kann man verschiedene Konfigurationen für die Pro-Variante auswählen, wobei aktuell wohl nur die Version mit 32 GByte RAM und 2 TByte Speicher verfügbar ist. Dafür muss man tief in die Tasche greifen: 1.565 US-Dollar.

Verfügbarkeit: Im Weibo-Post steht das Datum 12.01.2024 mit der Aufschrift »erscheint bald«. Also entweder erscheint morgen der SteamOS-Handheld oder es startet eine Crowdfunding-Kampagne - letztere ist wahrscheinlicher. Ein Preis ist noch nicht bekannt. Allerdings bewirbt Ayaneo das neue Gerät als »budgetfreundlich«.

Duy Linh Dinh Meinung des Experten: Endlich! Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauern würde, bis wir den ersten Handheld mit SteamOS erhalten würden, der nicht von Valve stammt. Als Asus den ROG Ally veröffentlicht hat und bekannt wurde, dass sie auf Windows setzen, war ich schon etwas überrascht. Immerhin wollte Valve SteamOS auf mehr Geräten sehen.



Windows auf Handheld-PCs hat seine Vorteile. Man hat Zugriff auf deutlich mehr Spiele und man kann alle Apps installieren, die man auch auf einem gewöhnlichen Windows-PC verwenden würde. Der Nachteil: Windows 11 ist auf kleinen Bildschirmen und Touchscreen etwas »umständlich« - vor allem, wenn das Gerät kein Trackpad besitzt.



Außerdem reicht SteamOS alleine nicht aus, um eine echte Steam Deck-Alternative zu werden: Das Gerät muss auch erschwinglich sein. Das Linux-Betriebssystem ist nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal des Steam Decks. Im Gegensatz zu seinen Windows-Konkurrenten ist es eben auch besonders günstig.



Ich könnte mir deshalb vorstellen, dass das Gerät mit einem Ryzen Z1 (non-extreme) oder ähnlich ausgestattet sein könnte.



Unabhängig davon ist dieser neue SteamOS-Handheld eine erfreuliche Ergänzung zum wachsenden Markt der tragbaren Gaming-PCs - und hoffentlich nur der Anfang für 2024.

Was haltet ihr vom Ayaneo Next Lite? Habt ihr euch schon länger einen Steam-Deck-Konkurrenten mit SteamOS gewünscht? Oder präferiert ihr doch lieber Windows? Werdet ihr euch den Next Lite kaufen wollen? Und welchen Preis wärt ihr bereit, dafür zu zahlen? Schreibt es uns unten in die Kommentare!