Neuer Steam-Deck-Konkurrent: Der MSI Claw setzt auf Intel und großen Akku

Der erste Handheld aus dem Hause MSI: Der Claw. (Bild: MSI)

MSI hat letzte Woche einen kurzen Teaser auf Instagram hochgeladen, der einen PC-Handheld zeigt. Die Spannung blieb nicht lange aufrecht: Der Handheld wurde nicht einmal 24 Stunden später geleakt.

Heute hat das Unternehmen den neuen Steam-Deck-Herausforderer offiziell im Rahmen der CES 2024 vorgestellt: der MSI Claw.

Das sind die wichtigsten Infos

Der MSI Claw ist ein PC-Handheld mit Windows und misst sich damit direkt mit dem Asus Rog Ally und dem Lenovo Legion Go. Im Gegensatz zu den beiden steckt im Claw ein Intel-Chip.

Leistung: Die integrierte Intel Arc-Grafik mit 8 Xe-Kernen soll AAA-Spiele bei 1080P-Auflösung und mittleren Einstellungen glänzen können. Erste Benchmarks zeigen, dass der Prozessor in etwa dieselbe Leistung wie der Ryzen 7 7840U hat, der nahezu identisch mit dem Ryzen Z1 Extreme ist, der im Legion Go und Rog Ally steckt.

Die Kollegen von Notebookcheck haben den beiden Chips dieselbe Punktzahl von 41,9 Punkten vergeben.

Die technischen Daten des Prozessors:

Name: Intel Core Ultra 7 155H

Taktung: 3,8 bis 4,8 GHz

Kernzahl: 16 / 22

Threads: 6 x 4,8 GHz P-Kerne, 8 x 3,8 GHz E-Kerne, 2 x 2,5 GHz E-Kerne

TDP: 28 Watt

Herstellungstechnologie: 7 nm

GPU: Intel Arc 8-Cores iGPU mit XeSS-Technologie

Dazu kommen 16 GB LPDDR5 RAM und eine NVMe-M.2-2230-SSD mit maximal 1 Terabyte. Der Speicher lässt sich auch über einen microSD-Kartenslot erweitern.

Der MSI Claw von oben. (Bild: MSI)

Gehäuse und Design: Von vorne betrachtet sieht der MSI Claw aus wie eine schwarze Variante des Asus ROG Ally. Im Gegensatz zu diesem hat er allerdings tiefere Griffe. Auf der Vorderseite befinden sich die Tasten, die im Xbox-Layout angeordnet sind.

Die Joysticks und die ABXY-Tasten besitzen RGB-Beleuchtung. Erstere verwenden Hall-Effekt-Technologie, um Driften vorzubeugen. Auf der Rückseite befinden sich zwei frei belegbare Tasten. Auch ein Vibrationsmotor ist an Bord - was fehlt, ist ein Touchpad.

Mit 675 Gramm ist der MSI Claw etwas schwerer als der Asus ROG Ally und Steam Deck OLED, aber leichter als der Legion Go:

Lenovo Legion Go: 854 Gramm (mit Controller)

MSI Claw: 675 Gramm

Steam Deck OLED: 640 Gramm

Asus ROG Ally: 608 Gramm

Akku: MSI setzt auf einen besonders großen 53-Wh-Akku. Damit setzten sie sich gegenüber Steam Deck OLED, Asus ROG Ally und Lenovo Legion Go an die Spitze:

MSI Claw: 53 Wh

Steam Deck OLED: 50 Wh

Lenovo Legion Go: 49,2 Wh

Asus ROG Ally: 40 Wh

MSI gibt an, dass mit dem Handheld 2 Stunden bei voller Last möglich sein sollen. Ein Mitarbeiter gab gegenüber The Verge an, dass der Claw zwei Stunden in Forza 5 durchgehalten hat, während der ROG Ally nur auf eine kam.

Die TDP kann auf minimal 15 und maximal 40 Watt eingestellt werden. Außerdem soll es ein KI-gestütztes Power-Profil geben, das die TDP und Bildschirmhelligkeit dynamisch anpassen kann. Dafür wird die NPU des Intel Core 7 155H verwendet. Wie gut die Akkulaufzeit wirklich ist, müssen Tests zeigen. Ist der Akku erstmal leer, kann man ihn mit dem mitgelieferten 65-Watt-USB-C-Netzteil wieder aufladen.

Was ist eine NPU? Nach CPU und GPU kommt ... NPU - aber was ist das und was kann sie?

Bildschirm: Der Touch-Bildschirm misst 7 Zoll in der Diagonale, hat eine Full-HD-Auflösung und eine Bildschirmwiederholrate von 120 Hz. Der YouTuber Dave2D konnte den Bildschirm des Claws mit dem des ROG Ally in einem ersten Hands-On vergleichen und er geht davon aus, dass sie beide denselben verbaut haben.

Kühlung: Der Claw verfügt über zwei Kühler mit zwei Heatpipes auf der Rückseite. MSI nennt das Kühlsystem »HyperFlow«. Der Luftstrom im Gehäuse ist so konzipiert, dass alle Systemkomponenten zuverlässig gekühlt werden. Dafür besitzt der Claw besonders großzügige Lüfteröffnungen.

Die Rückseite des MSI Claw. (Bild: MSI)

Weitere Features: Der Claw unterstützt Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4. Stereo-Lautsprecher und ein Headset-Anschluss sind vorhanden. Externe Grafikkarten können dank Thunderbolt-4 angeschlossen werden. Als Betriebssystem ist Windows 11 Home vorinstalliert, mit MSI Center M als Game Launcher.

Preis und Verfügbarkeit: Der MSI Claw wird in der ersten Jahreshälfte von 2024 erscheinen und 699 US-Dollar kosten. Hier in Europa wird der Preis wohl bei 799 Euro liegen.

Duy Linh Dinh Das meint der Experte: Die Ankündigung des MSI Claw ist für mich als Handheld-Fan nicht nur eine gute Nachricht - unabhängig davon, wie gut er dann wirklich sein sollte -, sondern auch eine Bestätigung dafür, dass Handheld-Gaming wieder in Mode ist und gekommen ist, um zu bleiben.



Mit MSI, Lenovo und Asus bieten jetzt drei große Hardware-Hersteller eine Alternative zum Steam Deck an - und jede von ihnen bringt etwas anderes an den Tisch:



Steam Deck OLED: Einfache Handhabung, günstiger Preis, OLED-Bildschirm.

Lenovo Legion Go: Abnehmbare Controller, 144 Hz, 9-Zoll-Display.

Asus ROG Ally: Niedriges Gewicht und leiser Betrieb.

MSI Claw: Großer Akku und KI-Funktionen dank NPU.



Ich bin gespannt darauf, wie gut die Akkulaufzeit des MSI Claw wirklich sein wird. Das ist einfach ein Problem, dass diese tragbaren PC-Handhelds aktuell haben. Zwei Stunden bei Volllast klingt erst einmal nicht besonders beeindruckend, aber man muss bedenken, dass die Konkurrenz auch nicht viel mehr hinbekommt - bei AAA-Spielen.



Etwas schade ist das untere TDP-Limit von 15 Watt. Die Konkurrenz bietet besonders sparsame Titel-Modi mit weniger als 10 Watt. Dafür kann der Claw auf bis zu 40-Watt boosten! Das ist ein gutes Zeichen für das verbaute Kühlsystem.



Fun-Fact: Ich finde es fast schon ironisch, dass MSI den Namen »Claw« gewählt hat. Zu PSP-Zeiten war das meine primäre Methode Monster Hunter Unite zu spielen. Weil die PSP nur einen Analog-Stick hatte, musste man mit dem linken Zeigefinger das Steuerkreuz für die Kamera verwenden. Dieser Griff wurde »Claw« genannt. Mit dem MSI Claw wird dieser Griff zum Glück nicht notwendig sein.

Was haltet ihr vom MSI Claw? Werdet ihr euch den Handheld holen? Welche Features sprechen euch besonders an und welche vermisst ihr? Was haltet ihr davon, dass ein Intel-Chip verbaut wurde? Oder ist euch das letztendlich egal, solange die Leistung passt und eure Spiele laufen? Schreibt uns eure Meinung zu diesem neuen PC-Handheld in die Kommentare!