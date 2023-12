Ayaneo Pocket S: Der Switch-Lite-Klon, der keiner sein will

Der Ayaneo Pocket S will als mobiler Handheld für Spiele wie Honkai: Star Rail überzeugen. (Quelle: Ayaneo via YouTube)

Der Markt an Gaming-Handhelds nimmt weiter an Fahrt auf. Neben den bekannten Marken wie Valve, die kürzlich mit dem Steam Deck OLED eine neue Version herausgebracht haben, ist vor allem ein Anbieter zu nennen, der eine breite Produktpalette aufweist: Ayaneo.

Das 2020 gegründete Unternehmen hat bereits mit dem Air Plus, Geek und Ayaneo 2 drei hochpreisige Modelle im Portfolio - in naher Zukunft soll auch das Pocket S hinzukommen, wie das Unternehmen in einem Showcase auf YouTube erklärt.

Viele technische Daten lässt Ayaneo in diesem Video allerdings nicht zum Pocket S fallen. Einzig der Prozessor wird genau bestimmt: Hierbei handelt es sich um einen Snapdragon G3x Gen 2, der als Achtkerner mit einer Adreno A32 GPU ausgestattet ist.

Qualcomm selbst verspricht hier eine Leistung, die für FHD+-Auflösung mit bis zu 144 Bildern pro Sekunde ausreichen soll. Auch im Ayaneo-Video zeigt sich das Pocket S mit dem laufenden Honkai: Star Rail als durchaus flüssig, einen echten und objektiven Benchmark kann der Clip aber natürlich nicht ersetzen.

Ob der neue Handheld von Ayaneo entsprechend auch die gesamte Full-HD-Auflösung ausreizen kann, ist ebenso unklar wie mögliche Bildwiederholraten oder die Maximalhelligkeit - hier müssen wir uns noch gedulden, ehe der Hersteller mit konkreten Informationen ankommt.

Immerhin verspricht das Unternehmen ein »robustes Kühlsystem auf X86-Niveau«, mit dem das Gerät bei vermeintlich anspruchsvolleren Spiele nicht überhitzt. Zudem ist anhand des Prozessors klar, dass der Ayaneo Pocket S mit Wi-Fi 7 sowie Bluetooth 5.3 Konnektivität ausgestattet ist.

Rein optisch erinnert das Ayaneo Pocket S an die Switch Lite von Nintendo. Dafür sorgen nicht zuletzt die festen Controller an der Seite mitsamt den Standardtasten zur Bedienung.

Allerdings dürfte es sich trotz der Optik nicht wirklich um einen Klon der genannten Switch Lite handeln. Schließlich will Ayaneo mit dem Pocket S eher auf die Zielgruppe der Smartphone-Gamer denn des klassischen Konsolenspielers abzielen, wenn das Video als Indiz genommen werden kann.

Zumal der Hersteller den Handheld auf der offiziellen Webseite als »Benchmark für Android-Handheld-Performance« bewirbt. Die Wahl von Honkai: Star Rail, einem der beliebteren Mobile Games des Jahres, kommt für das Promovideo da nicht von ungefähr.

Unklar ist weiterhin, zu welchem Preis und wann der Ayaneo Pocket S auf den Markt kommen soll. Sollte sich der neue Handheld tatsächlich als Android-Alternative zur Switch Lite positionieren wollen, müsste ein Preis rund um 200-Euro-Marke als entsprechende Kampfansage kommen - sonst geht es uns wie Maxe, der mit seinem Ayaneo-Handheld nicht nur wegen des Preises litt:

Jetzt seid ihr gefragt: Sieht der Ayaneo Pocket S für euch wie eine Alternative zur Switch aus oder seht ihr andere Gaming-Handhelds als interessanter an? Zockt ihr überhaupt Spiele auf eurem Smartphone oder ist mobiles Gaming für euch nicht relevant? Wenn ja, was zockt ihr auf euren Handys? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!