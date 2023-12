Eine Türklingelkamera hat eine aztekische Todespfeife aufgenommen – und sie klingt schrecklich

Eine aztekische Todespfeife klingt wie ein menschlicher Schrei. (Bild: Dall-E, Photoshop)

Ein Video, das von einer Türklingelkamera aufgenommen wurde, hat auf X (ehemals Twitter) über 20 Millionen Views generiert.

Darauf zu sehen ist ein Hundebesitzer an einem Pool. Nach etwa 9 Sekunden ertönt eine Art ohrenbetäubender Schrei und beide, Tier und Mensch, flüchten.

Achtung: Das Kreischen kann verstörend wirken. Wir empfehlen daher, die Lautstärke herunterzuregeln, bevor ihr auf das Video klickt!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Obwohl nicht bestätigt, soll es sich bei dem Geräusch um eine aztekische Todespfeife handeln, ein altes Artefakt, welches das »schrecklichste Geräusch der Welt« erzeugt. Es erinnert an ein menschliches Kreischen.

Eines sei angemerkt: Auch wenn der schreckliche Schrei wie aus der Todespfeife klingt, könnte es sich auch um ein Tier handeln.

Was ist die Aztec Death Whistle?

Erstmals entdeckt wurde eine solche Pfeife bei Ausgrabungen in einem aztekischen Tempel in Mexiko City in den 1990ern, so Mexicolore.co.uk.

Wozu sie diente, ist bis heute unklar.

Denkbar wäre etwa ein Einsatz von mehreren Kriegern im Kampf, um den Gegner einzuschüchtern.

Eine Quelle geht davon aus, dass der Klang eines menschlichen Schreis erst durch viel größere Replika zustande kommt, wie man sie heute sogar kaufen kann.

Eine aztekische Todespfeife, wie sie bei einer Ausgrabung gefunden wurde. (Bild: Wikipedia)

Das im Tempel in Mexiko City gefundene Exemplar war deutlich kleiner und man nimmt an, dass die Pfeife zu zeremoniellen oder religiösen Zwecken genutzt wurde.

Mesoamerikanische Völker waren für ihre Menschenopfer bekannt, um die Götter zu besänftigen. Da die erste Pfeife in der umklammerten Hand eines Skeletts ohne Kopf gefunden wurde, ist ein Einsatz bei einem solchen Ritual denkbar.

Der YouTube Channel »The Action Lab« hat mehrere solcher aztekischen Todespfeifen per 3D-Drucker ausgedruckt, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Warum bekommen wir von menschlichen Schreien eine Gänsehaut?

Man könnte das Geräusch aus der Pfeife einfach als solches abtun, aber aus wissenschaftlicher Sicht hat ein menschlicher Schrei besondere Auswirkungen auf uns.

Eine neurowissenschaftliche Studie der Universität Genf von 2015 fand heraus, dass Schreie eine einzigartige Klangeigenschaft besitzen, die außerhalb der Grenzen der menschlichen Sprache existiert. Unabhängig von der Lautstärke oder den verwendeten Worten erschüttert das akustische Merkmal unsere zentralen Angstzentren.

Schreie haben eine besondere Wirkung auf uns Menschen. (Bild: Serhii Holdin - adobe.stock.com)

Im Gegensatz zum Sprechen durchläuft der Schrei in kurzer Zeit eine Vielzahl von Klängen. Das Ergebnis ist ein akustisches Phänomen, das einem unangenehmen Rasseln ähnelt und als »Zona incognita« bekannt ist.

So wirkt sich ein Schrei auf unseren Körper aus: Die Amygdala (ein Teil unseres Gehirns) beurteilt, ob eine Bedrohung real ist, und reguliert unsere emotionale und physiologische Reaktion auf Gefahr. Unser Adrenalinspiegel steigt daraufhin an. Die Studie ergab, dass Schreie einen ähnlichen Einfluss auf den Körper haben, sie versetzen uns also in Alarmbereitschaft.

Vergangene Zivilisationen faszinieren uns immer wieder. Ein 4.000 Jahre alter Stein könnte sich als Schatzkarte entpuppen. Wenn ihr lieber etwas Angenehmes auf die Ohren wollt: So findet ihr den richtigen Kopfhörer für euch.

Die aztekische Todespfeife erzeugt ein ganz furchtbares Geräusch. Es ist der Person im Video nicht Übel zu nehmen, dass sie um ihr Leben rennt. Wie hättet ihr reagiert, wenn ihr im Dunkeln von so einem Schrei überrascht werdet? Habt ihr vorher von der Aztec Death Whistle gewusst? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare.