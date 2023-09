Die Vollversion von Baldur’s Gate 3 ist ziemlich bald auf Mac verfügbar

Bald schon auf Mac: Axtschwingen mit Karlach. (Bild: Larian Studios / Apple)

Baldur’s Gate 3 ist der Überraschungs-Hit des Jahres. Seit August dürft ihr das Rollenspiel auf dem PC erkunden, Anfang September folgte die PS5-Version.

In wenigen Tagen wird Baldur’s Gate 3 die Early Access auch auf Mac verlassen.

Dann kommt das Spiel für Mac

Am gestrigen Mittwoch gab Larian Studios, der Entwickler hinter Baldur’s Gate 3, bekannt, dass am 21. September der dritte Patch für das Spiel erscheinen wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dann könnt ihr Baldur’s Gate 3 auf Mac spielen: Zusammen mit dem neuesten Patch wird das Rollenspiel als Vollversion auf Mac unterstützt.

Die Systemanforderungen haben wir in diesem Artikel aufgelistet.

Da das Spiel Cross-Saves unterstützt, ist davon auszugehen, dass ihr Charaktere von anderen System auf die Mac-Version übertragen könnt.

Apple und Gaming

Das Unternehmen möchte in Zukunft verstärkt aufs Spielen bauen. Apple hat bereits ein Toolkit an Spieleentwickler herausgegeben, damit die ihre Spiele für Mac anpassen können.

Auch auf der Keynote vom 12. September war Gaming ein Thema. Die neue Generation der iPhones, besonders die leistungsstarken Pro- und Pro-Max-Varianten sollen AAA-Spiele unterstützen.

Auf dem Plan stehen folgende Spiele:

Alle Infos und Gerätevorstellungen könnt ihr in unserem Artikel zur Keynote nachlesen.

In einer Woche dürft ihr auf dem Mac die Welt von Baldur’s Gate 3 unsicher machen. Dann erscheint der dritte Patch für das Spiel, der die Vollversion für Apple-Computer freischaltet. Seid ihr bereits auf dem PC oder der Konsole am zocken? Werdet ihr euch die Mac-Version herunterladen? Glaubt ihr an eine Gaming-Zukunft für Apple?