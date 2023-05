Vom E-Auto zum E-Flugzeug: Revolutionäre Batterie soll bald schon Großes leisten

Diese Batterie soll sogar Flugzeuge betrieben können.

Wäre es nicht schön, in ein paar Jahren mit ausschließlich elektrisch betriebenen Flugzeugen in den Urlaub zu fliegen? Oder wenigstens E-Autos weiter zu normalisieren?

Das chinesische Unternehmen CATL hat auf der Shanghai Auto Show 2023 eine bahnbrechende Entwicklung vorgestellt: eine neue kondensierte Batterie , die eine Energiedichte von 500 Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg) hat und damit eine der energiedichtesten Batterien weltweit ist. Üblich sind momentan circa 100 bis 200 Wh/kg (via EFahrer.com)

Das Unternehmen behauptet sogar, dass die neue Batterie so leistungsstark ist, dass sie Flugzeuge betreiben könnte.

Was steckt drin?

Die Präsentation der angeblich revolutionären Batterie. (Bild: CATL)

Jetzt wird's kurz wild:

CATL setzt angeblich auf »biomimetische Elektrolyte, um eine selbstregulierende Nettostruktur auf Mikrometerebene aufzubauen, welche die interaktiven Kräfte zwischen den Ketten anpassen kann.«

Das soll die Leitfähigkeit der Zellen verbessern und die Effizienz des Lithiumionentransports erhöhen, während gleichzeitig die Stabilität der Mikrostruktur verbessert wird.

Heißt: Die Batterie soll sicherer und leistungsfähiger sein als vergleichbare Batterien.

Die neue Batterie soll auch sicherer sein als aktuelle Lithium-Ionen-Batterien und verwendet angeblich neue Kathoden und Anoden sowie eine neue Mikrostruktur, um ihre hohe Energiedichte zu erreichen.

Neben ihrer Anwendung in Elektrofahrzeugen könnte die neue Batterietechnologie auch eine gute Alternative zur E-Mobilisierung von Schwertransporten sein - eine der großen Herausforderungen der Industrie.

Wann kommt die Wunderbatterie?

CATL plant, die Produktion seines neuen Produkts Ende des Jahres zu starten. Die ersten Lieferungen sollen bereits 2024 erfolgen.

Allerdings ist der Preis der neuen Batterie noch unbekannt, und es bleibt abzuwarten, ob er für den Massenmarkt erschwinglich sein wird. Auch die Reichweite von Elektrofahrzeugen bleibt ein wichtiges Thema, da sie für viele Verbraucher nach wie vor ein Hindernis darstellt.

Obwohl die Technologie noch nicht ausgereift ist, sind die ersten Schritte in Richtung Elektroflug bereits getan. Während die Reichweite mit maximal 400 Kilometern noch sehr begrenzt ist, deuten die Teams von CATL an, dass vollelektrische Flugzeuge in Zukunft möglich sein könnten.

Zum Vergleich: Eine Boing 777 hat eine Reichweite von ca. 17.000 Kilometern.

In der Präsentation ist konkret die Rede davon, dass die Batterie ein Flugzeug antreiben könnte. (Bild: CATL)

Was macht die »Konkurrenz«?

Die Batterie von CATL ist nicht die einzige mit einer so hohen Energiedichte.

Schon im Januar 2022 hat das japanische Unternehmen SoftBank in Zusammenarbeit mit dem japanischen National Institute for Material Science eine Lithium-Luft-Batterie vorgestellt, die dieselbe Dichte aufweist.

Damals war allerdings noch nicht von einer so baldigen Produktion die Rede, da die Batterie nur zehn Lade- und Entladezyklen aushielt. Insgesamt hatte sie also nur eine Lebensdauer von 100 Stunden (via EFahrer.com)

Fahrt ihr schon ein Elektroauto? Würdet euch eines besorgen, wenn ihr gerade das nötige Kleingeld parat hättet? Freut ihr euch darauf, wenn es in naher Zukunft auch elektrifiziert hinauf in die Lüfte gehen könnte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wie ihr zur E-Mobilität steht!