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Welchen James-Bond-Film mag Barack Obama am liebsten? Der ehemalige US-Präsident enthüllt seinen Favoriten

Bei Talkshow-Host Stephen Colbert hat der ehemalige US-Präsident eine Reihe von Steckbrief-Fragen zu seiner Person beantwortet. Dabei verrät Obama seinen liebsten Action-Film und auch seinen liebsten Burger.

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Jesko Buchs
25.05.2026 | 08:07 Uhr

62,99 €

Ob Barack Obama auch per Telefon Geheimagenten befehligt, wissen wir nicht. 007: Casino Royle ist jedoch sein liebster Action-Film. Ob Barack Obama auch per Telefon Geheimagenten befehligt, wissen wir nicht. 007: Casino Royle ist jedoch sein liebster Action-Film.

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ein US-Präsident eigentlich so privat tickt? Nun, beim aktuellen wollen wir das ehrlich gesagt lieber nicht wissen. Der 44. US-Präsident Barack Obama ist dafür vielen Europäern unter anderem aufgrund seiner nahbaren Art in guter Erinnerung geblieben.

Beim amerikanischen Talkmaster Stephen Colbert hat sich Obama kürzlich dem sogenannten Colbert Questionert gestellt. Dahinter verbirgt sich eine Reihe von 15 Steckbrief-Fragen, mit denen der Moderator das »wahre Ich« seiner prominenten Gäste zum Vorschein bringen will.

Dabei hat Obama unter anderem verraten, welcher 007-Film einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen hat und vor welchen Tieren selbst der einst mächtigste Mann der Welt so richtig Angst hat.

Video starten 2:11 Our Great National Parks: Trailer zur Naturdoku mit Barack Obama

Einige der besten Antworten des ehemaligen US-Präsidenten haben wir euch nachfolgend zusammengefasst; den entsprechenden Ausschnitt aus der Late Show mit Stephen Colbert könnt ihr euch auf YouTube ansehen.

  • Das beste Sandwich? Cheeseburger mit Cheddar, Tomaten, Salat und Senf.
  • Gruseligstes Tier: Mücken ... die bringen eine Menge übler Krankheiten.
  • Äpfel oder Orangen? Äpfel.
  • Was denken Sie, was passiert, wenn wir sterben? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, wenn wir ein gutes Leben gelebt haben, dann leben wir in den Erinnerungen der Menschen, die uns geliebt haben, weiter.
  • Liebster Actionfilm? Ich mag die James-Bond-Filme mit Daniel Craig. Casino Royale ist mein Favorit.
  • Fenster- oder Gang-Platz im Flieger? Fenster. Meine Blase hält das aus.
  • Lieblingsgeruch? Meine Frau.
  • Früheste Kindheitserinnerung? Kaulquappen beobachten mit meiner Mutter am Teich hinter unserem Haus auf Hawaii. Da war ich vielleicht drei Jahre alt.
  • Katzen oder Hunde? Hunde.
  • Wenn Sie nur einen Song für den Rest Ihres Lebens hören könnten, welcher wäre es? What's Going On von Marvin Gaye.
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Besonders interessant: Die 007-Filme mit Daniel Craig sind für Barack Obama unter den besten Actionfilmen aller Zeiten. Die Vorliebe muss wohl am Beruf liegen, denn als US-Präsident hat man sicher häufig mit der Arbeit von Geheimdiensten zu tun und kennt sich mit Top-Secret-Missionen und der Lizenz zum Töten bestens aus.

Die beiden von Obama genannten Filme Casino Royale und Skyfall zählen aber nicht nur zu Obamas persönlichen Favoriten, sie sind mit Wertungen von 8,0 und 7,8 auch in der internationalen Filmdatenbank IMDb als die besten Bond-Streifen gelistet. Die Filme Ein Quantum Trost und Spectre, in denen ebenfalls Craig die Hauptrolle spielt, schneiden beim Publikum dagegen weniger gut ab.

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Wer indes der nächste Bond-Darsteller wird, steht aktuell noch immer nicht fest. Laut jüngsten Brancheninfos hat erst kürzlich offiziell der Casting-Prozess für die prestigeträchtige Rolle begonnen.

Dafür kehrt der Doppelnull-Agent bereits in wenigen Tagen auf den PC zurück, denn am 27. Mai erscheint das Bond-Spiel 007: First Light für PC, PlayStation 5 und die Xbox-Series-Konsolen. Darin wird der ikonische Brite vom Schauspieler Patrick Gibson verkörpert.

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Genre: Action

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