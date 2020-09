Big Navi: Design gezeigt, ein spannendes Detail gibt's nur in Fortnite

Bei Spieler-Grafikkarten ist aktuell Nvidia durch die morgen erscheinenden Tests der Geforce RTX 3080 in aller Munde, aber auch AMD versucht derzeit, etwas Aufmerksamkeit zu bekommen.

Design statt technische Daten: So wurde auf Twitter eine Grafikkarte der neuen RX-6000-Reihe gezeigt. Außerdem gibt es sie auch in Fortnite zu sehen (Creative Island, 8651-9841-1639).

Während der Twitter-Beitrag die Karte nur von vorne zeigt, ermöglicht die Fortnite-Version einen Rundumblick auf die Karte. Das verdeutlichen bereits zahlreiche YouTube-Videos.

Unterschiede zu Nvidia, Ähnlichkeit zu Radeon VII

Sowohl das Bild aus dem Twitter-Beitrag als auch die Fornite-Version zeigen einige Unterschiede zu Nvidias kommender RTX-3000-Generation.

So setzt AMD auf drei klassisch angeordnete Axial-Lüfter, wie wir sie etwa vom Design der Radeon VII oder von vielen Custom-Modellen verschiedener Grafikkarten kennen. Nvidia nutzt dagegen einen an der Oberseite und einen an der Unterseite der Karte angebrachten Lüfter.

Ungewöhnlicher Anschluss: Interessant ist auch der Blick auf die Anschlüsse der RX-6000-GPU, der erst in Fortnite möglich wird: Neben einem HDMI- und zwei DisplayPorts ist hier auch ein USB-C-Anschluss zu sehen.

Nvidias RTX-2000-Generation hat ebenfalls USB-C geboten, primär zum Anschluss von VR-Headsets über VirtualLink. Inzwischen spielt Virtual Link keine Rolle mehr, der Anschluss ließ sich aber auch zum Verbinden von Festplatten oder Aufladen von Smartphones verwenden. Bei den RTX-3000-Karten streicht Nvidia USB-C dagegen wieder.

Was genau AMD mit dem USB-C-Anschluss vor hat, ist noch nicht klar. Spätestens bei der Vorstellung der RX-6000-Generation am 28. Oktober wissen wir hoffentlich mehr.