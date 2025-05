Bill Gates und Warren Buffett wurden gebeten, ihren gesamten Erfolg mit einem einzigen Wort zu definieren, und beide sagten dasselbe

Sowohl Warren Buffett als auch Bill Gates haben großen Reichtum erlangt. (Bild: Xataka.com)

Bei einer Veranstaltung, auf der sowohl Bill Gates als auch Warren Buffett zugegen waren, wurde ihnen laut Timesofindia.com dieselbe Frage gestellt: Was ist das Geheimnis ihres Erfolges, in einem Wort zusammengefasst?

Beide schrieben unabhängig voneinander dasselbe Wort auf: Fokus.

Außerdem betonten beide, wie wichtig es ist, sich bereits früh im Leben auf etwas zu fokussieren, das man sehr gut kann und mit Leidenschaft angeht.

Wer sind Bill Gates und Warren Buffett? Gates ist einer der Gründer von Microsoft. Die Firma wurde durch das Betriebssystem Windows weltweit Bekanntheit und erlangte große Bedeutung.

ist einer der Gründer von Microsoft. Die Firma wurde durch das Betriebssystem Windows weltweit Bekanntheit und erlangte große Bedeutung. Buffett wird oftmals als der erfolgreichste Investor der Welt bezeichnet. Zu den Marken, in die Buffett frühzeitig investiert hat, gehören unter anderem Apple, Coca-Cola und American Express.

wird oftmals als der erfolgreichste Investor der Welt bezeichnet. Zu den Marken, in die Buffett frühzeitig investiert hat, gehören unter anderem Apple, Coca-Cola und American Express. Beide zählen heute zu den reichsten Männern der Welt.

Früh übt sich...

Bill Gates erklärte 2016 in einem Interview, dass das, was man obsessiv zwischen 13 und 18 Jahren macht, besonders prägend für das eigene Erfolgspotenzial sein soll.

In Bezug auf seine Geschichte passt das wenig überraschend wie die Faust auf die Tastatur, da er in seinen jungen Jahren sehr viel Zeit mit dem Programmieren verbrachte (via Yahoo! Finance).

Mit dieser Basis konnte er schließlich Microsoft gründen und das Unternehmen zu seinem großen Erfolg führen, der bis heute andauert. Auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt belegt Gates im Alter von 69 Jahren aktuell Platz 13 mit einem Vermögen von knapp 112 Milliarden Dollar.

Warren Buffett hat dagegen laut Xataka.com bereits mit 11 Jahren sein erstes Investment getätigt: All seine Ersparnisse von 114,75 Dollar sind in drei Aktien der damaligen Cities Services gewandert, die man heute als Citgo kennt.

Mittlerweile ist Buffett 94 Jahre alt und zieht sich aus der Leitung von Berkshire Hathaway zurück, einem der größten Investmentunternehmen der Welt. Sein Vermögen beläuft sich auf etwa 160 Milliarden Dollar, was ihm Platz 5 auf der Forbes-Liste beschert.