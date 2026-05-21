Kostenlos: Epic schenkt euch gerade feinste Action mit Lara Croft und ein gemütliches Rätselspiel zum Ausgleich

Abenteuer findet ihr bei beiden Spielen.

Da guckt man einmal nicht hin und man hat Donnerstag, 17 Uhr verpasst. Spiele-Jäger wissen: Zu dieser magischen Zeit gibt's bei Epic Games neue Spielgeschenke. Normalerweise gibt die Plattform schon vor dem Paukenschlag bekannt, was ihr in der kommenden Woche gratis abgreifen könnt. Heute ist das nicht so, weshalb unsere News einen Ticken später kommt, aber das Warten hat sich gelohnt.

Bis zum 28. Mai 2026 um 17 Uhr könnt ihr euch gleich zwei Spiele sichern: Tomb Raider 1-3 Remastered und Down in Bermuda. Einmal in der Bibliothek, immer in der Bibliothek.

Tomb Raider 1-3 Remastered

1:10 Tomb Raider 1-3 Remastered: Der Trailer vergleicht die Grafik mit den ikonischen Original-Spielen

Autoplay

Genre : Action-Abenteuer

: Action-Abenteuer Entwickler : Aspyr, Crsytal Dynamics

: Aspyr, Crsytal Dynamics Release: Februar 2024

Tomb Raider 1-3 Remastered ist ein absoluter Klassiker in neuem Gewand. In der Neuauflage wurden die ersten drei Teile der berühmten Abenteuer-Serie um Archäologin Lara Craft glatt gezogen. Mit inbegriffen sind auch die in für die Originale erschienenen Erweiterungen.

Im ersten Tomb Raider reist Lara Croft um die Welt, um ein mysteriöses Artefakt namens Scion zu finden und dabei eine Verschwörung rund um Atlantis aufzudecken.

In Tomb Raider 2 jagt sie hingegen den mächtigen Dolch von Xian, der Menschen in Drachen verwandeln kann, während sie gegen einen Kult kämpft.

Tomb Raider 3 erzählt von Laras Suche nach vier Teilen eines Meteoriten-Artefakts, die über die ganze Welt verstreut sind und gefährliche Kräfte besitzen.

Neu im Remaster sind ein Herausforderungsmodus, mit dem ihr die Level modifizieren und schwieriger gestalten könnt. Wenn ihr übrigens doch mehr Lust auf den Originalen Polygon-Look und die eigenwillige Steuerung habt, könnt ihr das im Spiel einfach umstellen.

Down in Bermuda

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Genre : Adventure

: Adventure Entwickler : Yak & Co

: Yak & Co Release: Januar 2021

Zum Entdecker und Abenteurer werdet ihr auch in Down in Bermuda, nur etwas weniger nervenaufreibend. Dabei ist eure Ausgangssituation deutlich unangenehmer als die von Lara Croft. Statt als reiche Erbin die Welt zu bereisen, steckt ihr hier als Bruchpilot auf einer Insel mitten im Bermuda-Dreieck fest.

Auf dem Eiland vergeht ein Jahr nach dem anderen, und ihr müsst euch mit dem Leben in der Natur arrangieren. Um vielleicht doch noch nach Hause zu kommen, löst ihr Rätsel, entschlüsselt Mysterien und entkommt von insgesamt sechs verschiedenen Inseln.

So sichert ihr euch die Spiele

Zum ersten Mal dabei? Wir erklären euch, wie ihr euch die Spiele sichert. Keine Sorge, das ist ganz einfach.

Loggt euch mit eurem Account im Epic Games Store ein. Navigiert dort zu den kostenlosen Spielen und klickt auf die Banner von Tomb Raider 1-3 Remastered und Down in Bermuda. Schließt den Kaufvorgang für null Euro ab.

Nach einigen wenigen Sekunden solltet ihr die Spiele in eurer Bibliothek finden. Dort könnt ihr sie ganz einfach installieren und loslegen.

Denkt dran, dass das Angebot nur bis zum 28. Mai um 17 Uhr gilt, denn da warten schon die nächsten Kandidaten darauf, von euch gratis abgestaubt zu werden. Aber auch die bleiben noch ein Geheimnis.