Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

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Kostenlos: Epic schenkt euch gerade feinste Action mit Lara Croft und ein gemütliches Rätselspiel zum Ausgleich

Pünktlich am Donnerstag-Vorabend läutet Epic wieder mit Spielgeschenken an der Tür. Dieses Mal gibt's Tomb Raider und einen Inselgestrandeten.

Profilbild von Marie-Lena Höftmann

Marie-Lena Höftmann
21.05.2026 | 17:43 Uhr

26,09 €

Abenteuer findet ihr bei beiden Spielen. Abenteuer findet ihr bei beiden Spielen.

Da guckt man einmal nicht hin und man hat Donnerstag, 17 Uhr verpasst. Spiele-Jäger wissen: Zu dieser magischen Zeit gibt's bei Epic Games neue Spielgeschenke. Normalerweise gibt die Plattform schon vor dem Paukenschlag bekannt, was ihr in der kommenden Woche gratis abgreifen könnt. Heute ist das nicht so, weshalb unsere News einen Ticken später kommt, aber das Warten hat sich gelohnt.

Bis zum 28. Mai 2026 um 17 Uhr könnt ihr euch gleich zwei Spiele sichern: Tomb Raider 1-3 Remastered und Down in Bermuda. Einmal in der Bibliothek, immer in der Bibliothek.

Zu den Spielgeschenken auf Epic

Tomb Raider 1-3 Remastered

Video starten 1:10 Tomb Raider 1-3 Remastered: Der Trailer vergleicht die Grafik mit den ikonischen Original-Spielen

  • Genre: Action-Abenteuer
  • Entwickler: Aspyr, Crsytal Dynamics
  • Release: Februar 2024

Tomb Raider 1-3 Remastered ist ein absoluter Klassiker in neuem Gewand. In der Neuauflage wurden die ersten drei Teile der berühmten Abenteuer-Serie um Archäologin Lara Craft glatt gezogen. Mit inbegriffen sind auch die in für die Originale erschienenen Erweiterungen.

Im ersten Tomb Raider reist Lara Croft um die Welt, um ein mysteriöses Artefakt namens Scion zu finden und dabei eine Verschwörung rund um Atlantis aufzudecken.

In Tomb Raider 2 jagt sie hingegen den mächtigen Dolch von Xian, der Menschen in Drachen verwandeln kann, während sie gegen einen Kult kämpft.

Tomb Raider 3 erzählt von Laras Suche nach vier Teilen eines Meteoriten-Artefakts, die über die ganze Welt verstreut sind und gefährliche Kräfte besitzen.

Neu im Remaster sind ein Herausforderungsmodus, mit dem ihr die Level modifizieren und schwieriger gestalten könnt. Wenn ihr übrigens doch mehr Lust auf den Originalen Polygon-Look und die eigenwillige Steuerung habt, könnt ihr das im Spiel einfach umstellen.

Test: Für Tomb Raider 1-3 Remastered sollte die Altersfreigabe hoch gesetzt werden - auf mindestens 30 Jahre!
von Paul Kautz
Test: Für Tomb Raider 1-3 Remastered sollte die Altersfreigabe hoch gesetzt werden - auf mindestens 30 Jahre!

Down in Bermuda

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  • Genre: Adventure
  • Entwickler: Yak & Co
  • Release: Januar 2021

Zum Entdecker und Abenteurer werdet ihr auch in Down in Bermuda, nur etwas weniger nervenaufreibend. Dabei ist eure Ausgangssituation deutlich unangenehmer als die von Lara Croft. Statt als reiche Erbin die Welt zu bereisen, steckt ihr hier als Bruchpilot auf einer Insel mitten im Bermuda-Dreieck fest.

Auf dem Eiland vergeht ein Jahr nach dem anderen, und ihr müsst euch mit dem Leben in der Natur arrangieren. Um vielleicht doch noch nach Hause zu kommen, löst ihr Rätsel, entschlüsselt Mysterien und entkommt von insgesamt sechs verschiedenen Inseln.

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So sichert ihr euch die Spiele

Zum ersten Mal dabei? Wir erklären euch, wie ihr euch die Spiele sichert. Keine Sorge, das ist ganz einfach.

  1. Loggt euch mit eurem Account im Epic Games Store ein.
  2. Navigiert dort zu den kostenlosen Spielen und klickt auf die Banner von Tomb Raider 1-3 Remastered und Down in Bermuda.
  3. Schließt den Kaufvorgang für null Euro ab.

Nach einigen wenigen Sekunden solltet ihr die Spiele in eurer Bibliothek finden. Dort könnt ihr sie ganz einfach installieren und loslegen.

Denkt dran, dass das Angebot nur bis zum 28. Mai um 17 Uhr gilt, denn da warten schon die nächsten Kandidaten darauf, von euch gratis abgestaubt zu werden. Aber auch die bleiben noch ein Geheimnis.

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Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft

Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft

Genre: Action

Release: 14.02.2024 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch)

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