Warhammer Skulls: Das wichtigste 40K-Event des Jahres liefert über 25 Ankündigungen auf einmal

Insgesamt 28 große und kleine Ankündigungen gab es beim großen Warhammer Skulls Showcase.

Das Warhammer Skulls Showcase feierte heute sein großes 10. Jubiläum und brachte eine gewaltige Ladung an Weltpremieren, Updates und neuen Spielen aus dem Warhammer-Universum mit.

Wir haben für euch die wichtigsten Ankündigungen zusammengefasst:

Die Highlights des Events

Dawn of War 4 hat endlich einen Release-Termin

2:11 Dawn of War 4 hat endlich einen Termin und zeigt, wie die Rückkehr nach Kronus aussieht

Den wohl prominentesten Platz nahm Warhammer 40.000: Dawn of War 4 ein. Das Echtzeitstrategiespiel schickt euch zurück nach Kronus und erscheint am 17. September 2026. Wer zur Commander Edition greift, darf bereits ab dem 14. September loslegen.

Außerdem wurde ein erster Ausblick auf das erste Jahr nach Release gegeben. Geplant sind laut Roadmap:

ein Crusade-Modus

kostenlose Updates

eine neue Kampagnenerweiterung

eine neue Fraktion

Für Warhammer-Fans, die seit Jahren auf eine echte Rückkehr der Reihe warten, dürfte Dawn of War 4 damit eines der wichtigsten Strategiespiele des Jahres werden. Vor allem, weil die Reihe nach dem umstrittenen Dawn of War 3 einiges gutzumachen hat.

Ein Screenshot aus der neuen Mission Purgation für Space Marine 2.

Auch Warhammer 40.000: Space Marine 2 wurde nicht vergessen. Ein neues kostenloses Update bringt gleich mehrere Inhalte:

die neue PvE-Operation Purgation

die Bolt Carbine als neue Sekundärwaffe

Varianten für mehrere Waffen

sechs neue Rüstungsteile

eine neue Trainingsarena auf der Battle Barge

ein größeres Update für den Siege-Modus

Wer den Season Pass 2 besitzt, bekommt außerdem Zugriff auf das Iron Hands Chapter Pack mit neuen kosmetischen Inhalten. Separat kaufen lässt sich das Paket ebenfalls.

Zusätzlich gibt es eine kostenlose Testphase: Die ersten Kampagnenmissionen, drei Operationen und alle verfügbaren PvP-Modi können bis Montag auf Steam und PlayStation 5 ausprobiert werden.

Ein neues Chaos Gate wurde angekündigt

Wie im Vorgänger erwartet euch auch in Deathwatch Rundentaktik aus der Iso-Perspektive.

Mit Warhammer 40.000: Chaos Gate - Deathwatch wurde ein neuer Ableger enthüllt, der an Chaos Gate – Daemonhunters anknüpft. Viele Details zum Gameplay gibt es noch nicht, aber der Name verrät bereits die wichtigste Richtung: Diesmal rückt die Deathwatch in den Mittelpunkt.

40K-Fans werden da natürlich hellhörig: Die Deathwatch ist der Spezialtrupp unter den Space Marines, zusammengesetzt aus Veteranen verschiedener Orden und spezialisiert auf den Kampf gegen Xenos-Bedrohungen.

Total War: Warhammer 40.000 teasert Armageddon an

Der Trailer zum WH40k-Total-War-Spiel war sehr kryptisch gehalten.

Ein besonders spannender Moment für Strategiefans: Commander Yarrick tauchte in einem geheimnisvollen Teaser auf und sprach über einen CRT-Bildschirm vom endlosen Krieg auf Armageddon.

Viel Konkretes gab es zwar noch nicht, und auch ein Release-Datum lässt auf sich warten, aber allein die Kombination aus Total War und 40K hat ja bereits bei der Ankündigung für massive Vorfreude gesorgt.

Weitere spannende Warhammer-40k-Ankündigungen

Mechanicus 2 ist ab sofort spielbar

Ebenfalls groß: Warhammer 40.000: Mechanicus 2 ist jetzt für PC und Konsolen erschienen. Das Taktikspiel war in den vergangenen Jahren immer wieder ein fester Bestandteil von Warhammer Skulls, vom ersten Teaser bis zur Gameplay-Enthüllung. Jetzt ist der lange Weg offiziell beendet und ihr könnt euch selbst in die Schlacht stürzen.

Darktide bekommt endlich die Skitarii

Für Warhammer 40.000: Darktide wurde ein neuer DLC angekündigt, der am 23. Juni erscheint. Besonders spannend ist dabei die neue spielbare Klasse: die Skitarii, also ein Mitglied der Techgarde des Adeptus Mechanicus.

Helldivers 2 bekommt ein Warhammer-Crossover

Auch Crossover gab es beim Showcase: Warhammer 40.000 arbeitet nun auch mit Helldivers 2 zusammen. Die Kooperation in Form eines Legendary War Bonds soll noch in diesem Jahr erscheinen. Ihr könnt euch also auf neue Kosmetik-Items und Waffen aus dem WH40k-Universum freuen. Welche genau das sind, ist bislang nicht bekannt.

Weitere 40K-Ankündigungen im Überblick

Neben den großen Schlagzeilen gab es noch eine Menge kleinerer 40K-Meldungen. Damit ihr euch nicht durch jede einzelne Mini-News kämpfen müsst, hier die Übersicht:

Warhammer 40.000: Dark Heresy zeigt neues Gameplay und startet ab sofort eine Beta für Käufer eines Founder’s Packs. Die Beta soll rund sieben Stunden Spielzeit bieten.

1:27 Warhammer 40K: Dark Heresy zeigt frisches Gameplay und lässt euch ab sofort selbst ran

Warhammer 40.000: Tacticus erhält ein Dawn-of-War-4-Kampagnenevent mit Dark Angels gegen Necrons, und bringt außerdem Lion el’Jonson als neuen Gilden-Raid-Boss und Captain Cyrus in den Last Stand.

Warhammer 40.000: Rogue Trader bekommt am 11. Juni den dritten DLC: Infinite Museion lässt euch einen geheimen Tresorraum von Trazyn dem Unendlichen erkunden. Rogue Trader erhält mit Manipulus obendrein einen neuen Tech-Priester-Begleiter.

0:56 Der dritte DLC zu Warhammer 40K: Rogue Trader hat einen Termin und bringt einen neuen Begleiter

Warhammer 40.000: Speed Freeks bekommt Crossplay zwischen PC, Xbox und PlayStation.

Warhammer 40.000: Battlesector erhält einen Ultramarines-DLC und den Crusade-Modus in Version 1.0 und kann bis Montag, 25. Mai, kostenlos auf Steam ausprobiert werden.

Warhammer 40.000: Gladius bekommt mit dem Eradication Pack neue Einheiten. Gladius ist während der Skulls-Woche kostenlos auf Steam erhältlich.

Warhammer Combat Cards erhält einen neuen Draft-Modus, eine neue Kampagne sowie Inhalte rund um Yarrick und Wazdakka Gutsmek.

Neuigkeiten zu mehreren kleineren Projekten

Warhammer 40.000: Boltgun 2 bekommt eine Demo.

Das Vampire-Survivors-Like Warhammer Survivors bekommt ebenfalls eine Demo und wurde zusätzlich für Mobile angekündigt.

Mit Warhammer 40.000: Boltgun Boom wurde ein Mobile-Shooter für Android und iOS angekündigt. Die Vorregistrierung ist bereits gestartet, Release ist 2026.

Auch abseits von 40K wurde einiges gezeigt

Warhammer Skulls ist zwar für viele vor allem das große 40K-Event, aber Games Workshop hat natürlich noch mehr Marken im Schrank. Auch dazu gab es einige Ankündigungen:

Der Sidescroller Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster wurde neu angekündigt. Darin spielt ihr einen Skaven und sollt einen Blick in die Welt der Rattenmenschen werfen können.

Total War: Warhammer 3 bekommt das Bhashiva Character Pack mit Tigerkriegern für die Fraktion Cathay.

Warhammer: Vermintide 2 bringt sein Skulls-Event zurück, bei dem ihr Dämonenschädel sammelt und saisonale Belohnungen verdient.

Talisman: Digital 5th Edition erhält die Erweiterung Dead King.

Warhammer Chaos & Conquest bekommt zum siebten Jubiläum das Update 5.0 mit Territoriums-System.

Warhammer Classics ist ab sofort auf Steam erhältlich und bringt über 20 ältere Warhammer-Spiele zurück auf den PC.

Neben Helldivers 2 gab es noch ein weiteres Crossover: Rust erhält auf PlayStation und Xbox kosmetische Gegenstände, die vom Todeskorps von Krieg inspiriert sind.

Wie jedes Jahr liefert Warhammer Skulls auch 2026 wieder eine große Rabattaktion. Der Warhammer Skulls: Festival of Video Games Sale läuft bis zum 28. Mai in zahlreichen digitalen Stores. Mit an Bord sind unter anderem Steam, Xbox, der PlayStation Store, der Epic Games Store, GOG sowie die Mobile-Stores von Apple und Google.