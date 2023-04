Laut einer Bitkom-Umfrage aus dem Jahr 2022 besitzen 24 Prozent der Deutschen ein Abonnement bei einem Streaming-Anbieter. Mehr als zwei Drittel haben zwei und 29 Prozent sogar drei und mehr.

Von Abo-Müdigkeit keine Spur.

Doch wie oft haben wir das Angebot von YouTube Premium für 12 Euro im Monat schon weggeklickt? iOS-Nutzer sollten in Zukunft zweimal darüber nachdenken.

Dieses neue Feature ist ein Schritt nach vorne

Die meisten Nutzer von YouTube Premium wollen vermutlich nur die lästige Werbung loswerden, manche laden sich Videos aufs Endgerät oder nutzen YouTube Music.

Das ist neu: Auf iOS werden Videos in 1080p nun mit einer höheren Bitrate wiedergegeben.

Was bedeutet das? Um Bandbreite zu sparen, werden Videos komprimiert, wodurch auch ihre Qualität leidet. Premium-Nutzer haben nun aber die Möglichkeit, Videos in 1080p in besserer Qualität und für höheres Datenvolumen zu genießen.

Videos sehen schlichtweg besser aus.

Was ist mit Android und der Web-Version? Die gehen erst mal leer aus. Es ist verwunderlich, dass iPhone-Besitzer als erste in den Genuss dieses Features kommen, aber vermutlich bleibt es nur eine Frage der Zeit, bis YouTube beim Rest nachzieht.

Premium-User als Testballon

Vergangenen Herbst hat YouTube bereits Videos mit 2160p und 60 fps unter Premium-Kunden ausprobiert. Das Ergebnis? Nicht bekannt. Dennoch lässt der Anbieter immer mal Video-Testballons hinter der Bezahlschranke steigen.

Es ist also denkbar, dass YouTube die höheren Bitraten auch auf andere Auflösungen ausweitet.

Könnten das Lockangebote sein? Möglich. Es bleibt nicht auszuschließen, dass YouTube irgendwann bestimmte Qualitätsgröße hinter eine Paywall steckt.

Weitere neue Features

iPhone-Nutzer dürfen nun auch via FaceTime zusammen Videos anschauen (auf Android ist das über die entsprechende App längst möglich). Darüber hinaus lassen sich nun Videos in Warteschlangen hinzufügen und Premium-User dürfen zwischen Geräten wechseln, während sie ein Video anschauen, ohne von vorne anfangen zu müssen. Das gilt für Android, iOS und die Webseite.

YouTube Premium kostet 12 Euro im Monat oder kann für 120 Euro im Jahr zu einem Vorteilspreis gebucht werden. Die Familien-Variante für bis zu fünf Nutzer aus einem Haushalt löhnt 18 Euro, Studenten zahlen 7 Euro im Monat.

Erst neulich hat der Video-Anbieter ein nerviges Feature entfernt - zum Dank seiner Nutzer.

Quelle: Digitaltrends

YouTube Premium lockt mit einer höheren Bitrate, allerdings nur für iOS. Könnte euch das dazu verleiten, den Service zu buchen? Besitzt ihr ihn womöglich sogar schon? Wenn ja, wegen der Werbung, die wegfällt? Oder vielleicht doch aufgrund von YouTube Music, das im Abo enthalten ist? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.