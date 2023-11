Da sind sie wieder: Die Amazon-Angebote zum Black Friday, um die Spieler einen großen Bogen machen sollten

Auch mit Blick auf Grafikkarten gilt es zum Black Friday, die Spreu vom Weizen bei Amazon zu trennen.

Die riesige Flut von Angeboten zu Sales-Aktionen wie dem Black Friday bringt ein entscheidendes Problem mit sich: Es ist nicht leicht, bei all der Masse die wirklich guten Deals auszumachen, auch weil ein (vermeintlich) hoher Rabatt längst kein zuverlässiges Zeichen darstellt.

Das hat sich bereits in der Vergangenheit an Grafikkarten-Deals bei Amazon gezeigt und es gilt auch für den aktuellen Black-Friday-Sale, wie die folgenden drei Beispiele deutlich machen.

Der erste Deal : Asus Phoenix Radeon RX 550

Ein Rabatt von 44 Prozent für die Phoenix RX 550 von Asus klingt auf den ersten Blick mehr als ordentlich, der geringe Preis von knapp 70 Euro ist für manchen Gelegenheitsspieler vielleicht verlockend.

Es handelt sich aktuell sogar um den Bestpreis, nicht nur für dieses Modell, sondern mit Blick auf alle GPUs mit RX-550-Chip. Kaufen solltet ihr diese Grafikkarte von 2017 aus meiner Sicht aber trotzdem nicht, weder bei Amazon, noch bei einem anderen Händler.

Was spricht gegen die RX 550? Für die Radeon RX 550 gilt, was für alle derart günstigen Gaming-Grafikkarten für unter 100 Euro gilt: Sie ist sehr langsam. In diesem Fall kommt erschwerend hinzu, dass sie nur mit äußerst spärlichen 2,0 GByte Videospeicher ausgestattet ist.

Wenn das Budget so knapp ausfällt, empfehle ich euch stattdessen, eine gebrauchte GPU zu kaufen. Für einen ähnlichen Preis könnt ihr beispielsweise eine Radeon RX 570 oder teils auch eine RX 580 bekommen.

Die sind nicht nur um Welten schneller, wie unter anderem unser Test der RX 550 zeigt, sondern auch mit mindestens 4,0 GByte VRAM ausgestattet. Die Chancen stehen bei einer gebrauchten GPU außerdem gut, dass sie problemlos jahrelang weiter ihren Dienst bei euch verrichtet.

Tipps zum Gebrauchtkauf findet ihr hier: Gebrauchte Grafikkarte kaufen - 4 Punkte, die euch beim Kauf vor Betrügern schützen

Der zweite Deal : Zotac Gaming GTX 1650

Ebenfalls zum Black Friday im Angebot bei Amazon, wenn auch weniger stark reduziert: Eine Geforce GTX 1650 von Zotac für knapp 160 Euro. Auch in diesem Fall handelt es sich (fast) um den Bestpreis auf dem Markt, ihr solltet euch aber erneut nicht vom Black Friday -Emblem blenden lassen.

Die GTX 1650 ist zwar in meinen Augen deutlich eher als eine gerade so noch akzeptable Einsteiger-GPU anzusehen als die RX 550 aus dem ersten Deal. Doch es gibt einmal mehr eine klar empfehlenswertere Alternative, und wir reden diesmal nicht vom Gebrauchtmarkt.

AMDs Radeon RX 6600 ist mit einem Preis von knapp 210 Euro zwar ein gutes Stück teurer. Es lohnt sich aber sehr, das zusätzliche Geld zu investieren.

Die RX 6600 ist nicht nur wesentlich flotter unterwegs als die GTX 1650, sondern auch mit 8,0 GByte beziehungsweise doppelt so viel VRAM ausgestattet. Nicht umsonst handelt es sich dabei in unserer großen Grafikkarten-Kaufberatung um den Spar-Tipp für das Spielen in Full HD.

Der dritte Deal : MSI RX 6750 XT Gaming X Trio

Beim dritten Fall handelt es sich um eine Grafikkarte, die sich in einer besonderen Situation befindet. Genauer gesagt betrifft das gleich die ganze GPU-Reihe beziehungsweise die Radeon RX 6750 XT.

Sie ist im Black-Friday-Sale bei Amazon durch das Modell Gaming X Trio von MSI vertreten. Kostenpunkt: 425,99 Euro (entspricht laut Amazon 19 Prozent Rabatt auf die UVP).

Das ist allein deshalb kein wirklich guter Preis, weil vergleichbare Modelle seit Monaten für weniger als 400 Euro zu haben sind. Erschwerend hinzu kommt ein besonderes, einzelnes Angebot für eine RX-6750-XT-Grafikkarte, das um fast stolze 100 Euro niedriger liegt.

Die Speedster QICK 319 RX 6750 XT von XFX setzt genauso wie das Modell von MSI auf drei Axial-Lüfter, der Verzicht auf eine Übertaktung ab Werk bedeutet gleichzeitig nur einen minimalen Performance-Nachteil gegenüber dem MSI-Modell. Bei Mindfactory kostet sie aktuell dafür nur 329 Euro.

Es kommt nur selten vor, dass ein einzelnes Grafikkarten-Angebot so deutlich unter der üblichen Mindestgrenze auf dem Markt liegt. Allzu lange dürfte es außerdem nicht mehr Bestand haben.

Wenn ihr euch aktuell eine Radeon RX 6750 XT kaufen wollt, was sich als Spar-Tipp für das Spielen in WQHD durchaus empfiehlt, dann gibt es aktuell viele bessere Angebote als das obige von Amazon.

Keine guten GPU-Deals bei Amazon?

Auch wenn die hier gezeigten Beispiele in meinen Augen keine guten Deals für Spieler sind, bedeutet das nicht, dass man zum Black Friday generell einen Bogen um Amazon-Angebote für Grafikkarten machen muss.

Es gibt durchaus konkurrenzfähige Deals, etwa die Sapphire Pulse RX 7900 XT, die es bei anderen Händlern nur selten günstiger gibt oder die RTX 4070 Twin Edge von Zotac, die Amazon fast zum Bestpreis anbietet.

Wie so oft ist es meinem Eindruck nach aber auch aktuell der Fall, dass die niedrigsten Preise für viele GPUs eher bei anderen Händlern zu finden sind. Echte Grafikkarten-Schnäppchen sind beim Black-Friday-Sale in diesem Jahr außerdem generell genauso selten wie in den Jahren zuvor.

Einen Deal, der sich um ganz andere Gaming-Hardware dreht und der sich in meinen Augen sehr lohnt, empfehle ich euch hier:

Welche Erfahrungen habt ihr bislang mit dem Black Friday gemacht? Konntet ihr bereits ein paar gute Angebote in Anspruch nehmen und war vielleicht sogar schon eine Grafikkarte dabei? Und wie sind eure Eindrücke generell, wenn es um den Kauf einer GPU bei Amazon geht? Gibt es durchaus gute Angebote oder werdet ihr eher an anderer Stelle fündig? Schreibt es gerne in die Kommentare!