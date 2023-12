ChatGPT am Handgelenk: Neue Smartwatch macht euch den Zugriff auf den KI-Assistenten einfacher

Black Shark S1 Pro in Schwarz. Die Uhr ist IP68-zertifiziert und somit gegen das Eindringen von Staub und Wasser abgedichtet. (Bild: Black Shark)

Das Unternehmen Black Shark mag vielen von euch nichts sagen, jedoch sollten die Gründer euch bekannt sein: Xiaomi.

Black Shark wurde 2018 vom chinesischen Technologie-Riesen gegründet, agiert allerdings als eigenständiges Unternehmen, das Gaming-Peripherie und Smartphones herstellt.

Jetzt hat das Unternehmen eine Smartwatch vorgestellt, die durch gleich zwei Features hervorsticht: Sie überwacht eure »Gamer-Gesundheit« und hat ChatGPT integriert.

Smartwatch für Gamer

Das Gaming-Health-Feature: Die S1 Pro bietet eine Funktion, die das Unternehmen »Gaming-Health-Monitoring« nennt. Im Werbevideo der Uhr werden zwei Männer gezeigt, die zuerst das Feature aktivieren und dann Spiele auf ihrem Handy spielen. Dann geben sich die beiden enthusiastisch ein High Five. Was dieser Modus genau verfolgt oder bewerkstelligt, wurde nicht erklärt.

Die ChatGPT-Integration: Mit der Uhr kann man über Spracheingabe direkt mit ChatGPT interagieren. Da die Uhr mehr wie ein Fitness-Tracker funktioniert, muss sie für diese Funktionalität sehr wahrscheinlich mit eurem Smartphone verbunden sein.

Die Features der S1 Pro im Überblick. (Bild: Black Shark)

Weitere Features: Das Display misst 1,43 Zoll und hat eine Auflösung von 466 × 466 Pixeln. Es handelt sich dabei um einen AMOLED-Bildschirm mit 60 Hz und einer maximalen Helligkeit von 600 Nits.

Sie kann wie viele andere Fitness-Tracker und Smartwatches euren Puls messen, Schritte und Kalorien zählen und den Sauerstoffgehalt im Blut messen. Auch NFC ist mit an Bord.

Die Uhr ist außerdem wasser- und staubfest dank IP68-Zertifizierung und bietet über einhundert Sportmodi. Die Akkulaufzeit beträgt 15 Tage.

Preis und Verfügbarkeit: Die Black Shark S1 Pro ist in Schwarz und Blau erhältlich und kann aktuell über Aliexpress für etwa 60 Euro oder für 70 US-Dollar über die Herstellerseite bestellt werden. Dazu kommen eventuell Importgebühren und Einfuhrabgaben.

Ein Release hierzulande ist nicht ausgeschlossen, da auch andere Black Shark-Produkte bei uns erschienen sind.

Was haltet ihr von dieser neuen Smartwatch? Was glaubt ihr, könnte es mit dem Gaming-Health-Monitoring-Feature auf sich haben? Wird die Uhr den Puls überwachen und euch warnen, wenn ihr besser eine Pause vom Spielen einlegen solltet? Und was haltet ihr davon, dass sie ChatGPT integriert hat? Schreibt uns eure Vermutungen und Meinungen in die Kommentare!